„Návštěvníkům jsme představili několik pohybových aktivit. Připravili jsme exhibice a workshopy parkouru, streetdance a streetworkout. Dále jsme uspořádali dva streetballové turnaje. První byl určený klukům mladší devatenácti let a druhý mužům. Kromě toho děvčata z taneční skupiny All Style Unit vedly kreativní dílnu, kde například zaplétaly barevné copánky do vlasů,“ říká zakladatel neziskových organizací Dýchej pro Street a Ballin’ Zlín Zbyněk Mucha.

Všechny tyto pohybové aktivity spojuje jedna myšlenka. „Dají se provozovat venku mimo institucionální prostředí. Může je dělat každý a v drtivé většině případů jsou zadarmo. Zároveň kolem každého z těchto sportů vznikají komunity lidí, jako je například ta naše. Potom je taky důležité, že streetdance a streetball jsou součástí širší kultury hip-hopu, která k nám přišla ze Spojených států, zatímco parkour vznikl ve Francii a není nutně svázaný s hip-hopem,“ vysvětluje Mucha.

Připomíná, že pohyb je podmínkou lidského života a není bez něj možné žít. „Sport je obecně prospěšný lidskému zdraví. Naopak pokud se nehýbeme, začínáme trpět a slábnout. To zná mnoho lidí, kteří mají sedavé povolání. U mládeže a dětí je to stejné,“ říká.

„Mnoho mladých lidí sedí celý ve škole a pak jdou z ní rovnou k počítači, kde zase sedí. V poslední době se napříč věkovými skupinami nezletilých začínají objevovat různé patologické jevy a i Evropská komise rozeznává podporu pohybových aktivit jako důležitý nástroj pro podporu evropského zdraví,“ přidává.

Druhou nedílnou součástí sportu či jiných aktivit je kolektiv a komunita lidí, kteří se jim věnují. „To má nesmírnou váhu zejména pro mladé lidí. Je taky důležité, abychom se potkávali napříč generacemi a mladší se učili od starších a naopak. To vše nám nabízí „street“. S rozvojem digitálních platforem se sociální interakce přesouvají do virtuálního prostoru, který je ale velmi vzdálený tomu venku. Proto propagujeme pohybové aktivity venku,“ prohlásil Mucha.

Ten patří do skupiny dobrovolníků, kterou spojují společné zájmy. Organizace Dýchej pro street začala již v roce 2009.

V Uherském Hradišti byla k vidění nejen exhibice parkourového oddílu zlínské gymnastiky, kterou vede reprezentant Martin Chromeček, ale streetballový turnaj pro mládež i muže a různé dovednostní soutěže o hodnotné ceny a nový merch Ballin’ Zlín.