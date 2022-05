„Zda budu bojovat i ve čtyřhře není vůbec jasné. Jdu den po dni. Ve středu budu moudřejší a rozhodnu se, jak to bude dál," uvedla 26letá rodačka z Brna.

Druhý grandslam sezony přitom v Paříži startuje za necelé dva týdny. „Od začátku zranění spolupracuji s profesorem Kolářem. Napřed jsme zvolili klidový režim, postupně se přidala léčba proudy. Teď to mám tak, že od pondělí do pátku jsem v Praze, poctivě rehabilituji a přidávám k tomu tréninkové dávky," řekla Krejčíková.

V pondělí odstartuje antuková generálka na Paříž ve Štrasburku, kde má Krejčíková také obhajovat titul. „Kondičně jsem na tom dobře, dolaďujeme údery a věřím, že tenisově bych to zvládla. Špatně tuhle dlouhou pauzu snáším, ale plusem je, že návrat se už blíží. Ale přesné datum opravdu nedokážu říct," zopakovala tenistka, jenž žádné velké změny neplánuje. „Pracujeme na technice úderu, ale materiálové vybavení, rakety neplánuji. To by byla až příliš zásadní změna, která nyní nepřichází v úvahu,“ odmítla.

Stejně jako, že nadcházející boje na antukových dvorcích Roland Garros nebere jako vrchol sezony. „Spíš jako začátek mého návratu. Věřím, že vrcholy v této sezoně přijdou," dodala teniska a díky podpoře zlínské firmy Roko-Motor odjela v novém voze Jaguár.

„Jsem spíše klidný, uvážlivý řidič, který neriskuje. Ale mám ráda i rychlou jízdu. Vždy ovšem bezpečnou,“ zdůraznila tenistka, která si řidičský průkaz udělal hned v 18 letech a vůz užívá i se svým novým čtyřnohým miláčkem. „I kvůli tenisovému vybavení a realizačnímu týmu asi budu do budoucnu potřebovat větší vůz. Ten nový je skvělý, nabušený novými technologiemi. Nejlepší auto, co jsem kdy měla,“ pousmála se sympatická nejlepší česká tenistka.

„Spolupráce s Bárou je dohodnutá na rok, ale věřím, že bude dlouhodobější. Stejně jako, že si s ní také jednou zahraji tenis. Na to budu ale muset ještě potrénovat,“ s úsměvem přiznal jednatel Roko-Motor Bronislav Janda.