„První místo na domácím turnaji je samozřejmě hezké, ale kvůli tomu jsme to nepořádali. Chtěly jsme hlavně, ať si zahrají všechny holky. I ty, co běžně v sezoně nedostávají tolik příležitostí. I když zápasy byly uvolněnější, měly kvalitu. Nikdo se nestresoval z výsledků, vládla tady pohoda, což je u těchto turnajů to hlavní,“ má jasno někdejší reprezentantka a současná mládežnická trenérka Kunovic Jarmila Kočí.