Zdroj: Libor Kopl

„Bomba. Je to můj splněný sen,“ zářil Chudoba po zápase, který si nesmírně užil. „Bylo to něco neskutečného. Opravdu bych přál každému boxerovi, aby měl možnost si to vyzkoušet. Stoupnout si mezi šestnáct provazů s mistrem světa. To je pro každého člověka, který se věnuje boxu, velká čest. Každá vteřina s ním v ringu má pro mě obrovskou hodnotu,“ uvědomuje si.

I když se Konečný po konci kariéru už tolik neudržuje, protivníka šetřil. „Lukáš sice nejel naplno, přesto ukázal svoje oko, boxerskou inteligenci, které je neskutečná,“ vysekl nejlepšímu českému boxerovi historie poklonu Chudoba.

I když soupeři rovněž uštědřil několik úderů, sám schytal více ran. „Sám mám rád údery naspodek, ale to, co jsme „jedl“ s Lukášem, mě fakt nechutnalo,“ dodal s úsměvem.

Netradiční souboj byl součástí páteční Boxing Night, jenž zpestřil první den letošního Slováckého léta.

Legendární Konečný nyní působí coby trenér. Rukavice sice kvůli tréninkům navlékne skoro každý den, ale exhibiční zápas absolvuje pouze třikrát do měsíce.

Přímé jednání i smysl pro fair-play. Vlk hraje stolní tenis i v 81 letech

V Uherském Hradišti se na bývalého mistra světa ve velterové váze přišlo podívat několik stovek diváků, v Česká zbrojovka Aréně se rozhodně nenudily.

„Je to něco téměř nesrovnatelného než běžný duel. Na ostrý zápas se připravujete zhruba dva měsíce, držíte životosprávu, trénujete naplno. Tam hraje obrovskou roli psychická stránka věci. Exhibice v boxu je sice zrádná, protože jde o úpolový sport a cíl je zasáhnout soupeře, ale není na vás psychický tlak. Tím, že boxuji celý život, beru exhibici jako součást života. Nijak se na ni nepřipravuji a většinou ji zvládám levou zadní,“ říká Konečný.

Jinak se na exhibiční duely nijak nechystá. „Vždy záleží na tom, s kým do ní jdete. Já vždy chci, aby se soupeř snažil o nejlepší výkon, ale stále myslel na to, že to není opravdový zápas. Děláme to pro lidi, ne pro sebe! Občas se stane, že se mě někdo bojí, samozřejmě zbytečně, a to je pro diváky strašně znát. Občas mě chce i v exhibici někdo zabít, ale většinou se rychle unaví a dopadne na něj psychický tlak a pak i pár mých úderů," směje se.

Součástí páteční Boxing Night byly i dva zápasy členů Gym-k.o. boxing team. Slovácké léto pokračuje v sobotu turnajem v plážovém fotbale, basketbalovým streetballem a běhy.