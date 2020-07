„Výkon mohl být lepší, ale kluci hráli dobře. Celkově se mi to líbilo. Tribuna byla plná, atmosféra dobrá,“ pochvaloval si David Schweiner.

Elitní český reprezentant se v Uherském Hradišti představil po boku svého trenéra, známého Itala Andreii Tomatise, který i ve dvaačtyřiceti letech ukázal, že plážový volejbal hrát nezapomněl.

„On s námi dost často trénuje a před turnaji na nás vždycky podává, takže místo děla máme jeho,“ usmívá se Schweiner. „A většinou, když z jeho podání dostaneme spoustu es, tak následující turnaj je vždycky dobrý. I když je Andrea skromný a tvrdí, že netrénuje, tak neustále se udržuje ve formě a pořád to má neuvěřitelně v ruce a rozumí tomu,“ chválí Schweiner zahraničního kouče.

Nastoupit vedle svého trenéra neměl žádný problém. „Když Ondra nemohl a je churavý s ramenem, vyloženě se to nabízí. Andrea nás trénuje, občas spolu hrajeme i na tréninku. Bylo to super, bavilo mě to,“ přiznal Schweiner.

Kompletní ovšem nebyl ani soupeř. Filip Habr přišel o tradičního parťáka až den před exhibičním utkáním, David Lenc se totiž zranil ve čtvrtek na nočním turnaji v Uherském Hradišti, takže někdejší mistr republiky v šestkovém volejbale s Českými Budějovicemi narychlo povolal talentovaného mladíka Adama Štočka. Devatenáctiletý reprezentant přijel na Moravu na otočku z Prahy a bez jakékoliv přípravy odehrál exhibiční utkání.

„Probudil jsem se v deset ráno a dostal nabídku. Tak jsem slíbil, že dojedu. Ani na chvíli jsem neváhal. Moc rád jsme si zahrál před tolika diváky,“ prohlásil nadšený mladík.

Když jeho páteční soupeř Andrea Tomatis začínal kariéru, nebylo Štoček ještě na světě. „Je určitě husté zahrát si proti takovým legendám. Je to velká příležitost. Bylo to skvělé. Andreu si hrozně cením jako hráče i trenéra, byla to pro mě velká čest,“ pravil nadšený Štoček.

S Habrem se sehrával až na kurtu Slovácké Slavie, moc času ale neměl. „Bylo zajímavé zkusit si to takto na poslední chvíli. Myslím, že to bylo důstojné, snad to lidi bavilo,“ věří nejmladší ze čtveřice hlavních aktérů.

Nevšední duel si i přes porážku ve dvou setech užil také Filip Habr. Někdejší opora Jihostroje a mistr ruské ligy s Jaroslavlí, který nyní působí ve Švýcarsku, měl v Uherském Hradišti nastoupit po boku Davida Lence. Ten se ale zranil, a tak narychlo oslovil právě Štočka.

„Je super, že Adam sedl na vlak a zaskočil,“ těší Habra, pro kterého byla exhibice na Slováckém létě příjemné zpestření letošní specifické sezony.

„Já jsem byl spokojený. Bylo super si zahrát s mladým a živým klukem. My s Davidem na kurtu v poslední době trošku umíráme,“ přiznává Habr. „Škoda, že jsme neměli čas si v týdnu spolu alespoň zatrénovat, možná by to z naší strany vypadalo trošku lépe, ale rozhodně našeho startu nelituji. Naše hra byla trošku neučesaná, i tak to ale byl fajn zápas. Zahrát si proti světovému hráči je vždycky svátek,“ pokračuje známý volejbalista.

Atmosféra v areálu Slovácké Slavie je ho nadchla. „Bylo to úžasné,“ řekl Habr. „Jenom mě hrozně mrzí, že tady letos není turnaj s finálovými zápasy na náměstí. Mám na to super vzpomínky. I tak je ale fajn si tady zahrát před těmi diváky,“ přidává.

V prvním setu, který skončil 21:18, Habr se Štočkem vzdorovali česko-italské dvojici víc, druhá sada už byla jednoznačnější. Pikantní bylo, že Schweiner se svým pátečním protihráčem dlouhodobě trénují a nedávno společně absolvovali turnaj na pražském Strahově. „Zažil jsem jeho vzestup. Teď má Adam o deset kilo víc a pomalu se zlepšuje,“ chválí česká jednička tuzemského talenta.

Schweiner nyní čeká, až se mu konečně uzdraví kolega Perušič, po jehož boku se chce kvalifikovat na olympijské hry do Tokia. „Máme dobrou výchozí pozici, ale ještě bude potřeba zabojovat,“ ví dobře český reprezentant. „Zatím nemáme nic jistého, takže musíme do toho vlítnout a ukázat, že tam patříme,“ doplňuje Schweiner.

Habr se zase vrací do Švýcarska, kde absolvuje nějaké turnaje. Pokud však dá Lenc nohu do kupy, vrátí se na mistrovství republiky, kde se na konci srpna pokusí obhájit národní titul. „I když forma je kvůli výpadkům v porovnání s loňskou sezonou špatná, pokusíme se ji vyladit,“ dodává Habr.

Plážový volejbal, exhibice při Slováckém létě 2020

Muži: David Schweiner, Andrea Tomatis – Filip Habr, Adam Štoček 2:0 (21:18, 21:14)