I když se pořadatelům na poslední chvíli omluvil jeden pár, nakonec se v rozpálením písku a pod vysokou sítí utkalo třiadvacet smíšených dvojic.

„Jsme spokojení. Pandemie koronaviru ani žádní opatření turnaj, který měl stejně jako v minulých letech velmi dobrou úroveň, nijak nepoznamenala. Zápasy byly vyrovnané, bylo se na co dívat,“ uvedla hlavní organizátorka Martina Franková.

Amatérští plážoví volejbalisté se v areálu Slovácké Slavie Uherské Hradiště sešli už podeváté. Populární turnaj se začal hrát v roce 2011. Iniciátorem akce byl nezapomenutelný trenér a propagátor volejbalu v Uherském Hradišti František Tejnil. Dlouholetý trenér, významný funkcionář a vůdčí osobnost Slovácké Slávie před třemi lety zemřel. Právě na jeho počest se klání koná. „Hlavně díky němu jsem já i spousta dalších lidí začala s volejbalem a zůstala u něj dodneška,“ říká Franková.

Organizátoři rozdělili dvojice do šest skupin. Dva nejlepší páry z každé z nich a čtyřmi týmy ze třetích míst postoupily do vyřazovacích bojů. Většina dvojic si tak zahrála minimálně pět zápasů. „V tom vedru je to až dost,“ ulevil si jeden z aktérů.

Horko dalo sportovcům pořádně zabrat. Zálusk na vítězství si dělal třeba kapitán Slovácké Slavie Jindřich Kvasnička, který opět bojoval ve dvojici s přítelkyní Hanou Gabrhelovou.

„Turnaj beru jako zábavu, příjemné setkání s přáteli. Některé z nich uvidím třeba po roce,“ uvedl Kvasnička, který podobné akce bere jako zpestření běžné sezony v krajském přeboru. „S partnerkou hrajeme maximálně na Slováckém létě nebo si zajedeme do Kroměříže. Jinak na písku ze spoluhráči hrajeme už do března,“ hlásí Kvasnička.

Velkým soupeřem mu byli oddílový spoluhráč Jan Březina s manželkou Kateřinou, kteří po velmi dobrých výsledcích v základní skupině rovněž pomýšleli na celkové prvenství.

„Já tady hraji asi potřetí. Vždycky s manželkou si jdeme zapinkat. Říkám tomu rodinný volejbal,“ usmívá se uherskohradišťský volejbalista. Čtyřiatřicetiletý Březina nakonec skončil stejně jako kamarád Kvasnička na pátém až osmém místě. „To nevadí. Hlavní je, že jsme to přežili a s ženou se nepozabíjeli,“ vtipkoval. „Počasí nám opravdu přálo, výheň byla pořádná,“ dodal.