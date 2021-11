„Markéta je výborná hráčka, velký dříč. Na to, že nemá až takovou postavu, somatotyp, tak to nahrazuje obrovským nasazením. Je nesmírně cenná v obraně, ale i v útoku,“ chválí svěřenkyně trenér Kunovic Miroslav Slovák.

Zlínská odchovankyně a rodačka sehrála důležitou roli i v posledním mistrovském zápase proti Bohunicím. Domácí pivotka pomohla překvapivě vyrovnaný duel ve druhé půli překlopit na stranu favorita. Nejenže dala důležité branky, ale unavenému slováckému týmu vypomohla i v obraně, kde odvedla černou a nevděčnou práci.

„Čekaly jsme to jednodušší,“ přiznává Polášková. „Ve čtvrtek jsme ale sehrály náročný pohárový zápas proti Zlínu, takže jsme byly unavené a fyzička už šla po posledním utkání trošku dolů,“ připustila.

Kunovice nakonec moravského rivala přemohly 30:24 a udržely se v čele první ligy žen. Cesta za dvěma body byla ale krkolomnější, než se čekalo. „Bohunice nás překvapily, hrály dobře,“ uznala Polášková.

Zatímco v mistrovské soutěži svěřenkyně trenéra Slováka ještě neprohrály, v Českém poháru proti Zlínu neuspěly a i přes výtečný bojovný výkon v derby o čtyři branky padly. I tak ale domácí děvčata sklidila za předvedenou výkon zaslouženou pochvalu.

„Zlín jsme potrápily, ale v posledních deseti minutách nám došly síly,“ přiznala.

Zápas s bývalý klubem prožívala víc, ale střety s kamarádkami nijak nehrotila. „Bylo to v přátelském duchu,“ říká.

Házenkářky Kunovic i přes vyřazení v celostátní soutěži si letošní ročník náramně užívají. Po letech trápení se konečně dostavují výsledky. „Je to paráda, velká změna oproti minulé sezoně,“ uvedla. „Jsme tým, který spolu hraje už třetí nebo čtvrtý rok, takže se známe lépe a funguje nám to. Navíc nás posílily ještě holky z Ostravy, takže hned je to o něčem jiném,“ doplňuje.

Navíc k družstvu se vrátil i trenér Slovák, jenž laboroval s bolavým kolenem. Tým dočasně vedl Tomáš Wowra, který u týmů dál zůstává coby asistent.

„Bylo poznat, že chyběl, protože každý trenér je jiný. Chce po nás něco jiného a dává nám odlišné pokyny,“ říká.

Členové realizačního týmu to ale v Kunovicích příliš nehrotí. Dobře vědí, že děvčata sport dělají hlavně pro zábavu, házená je neživí. „My to máme jako koníček ve volnějším čase,“ usmívá se Polášková.

Studentce Vyšší odborné školy ekonomické ve Zlíně na Bělince nic neschází. I když v minulosti nakoukla i do dorostenecké reprezentace, v MOL lize si připsala pouze jeden start. „Pořád je to pro mě lákavé, ale musila bych nejdříve zhodnotit, zda tomu chci věnovat tolik času a jestli na to vůbec mám,“ prohlásila.

Že by si nejvyšší soutěže zahrála v dresu Kunovic, moc reálné není. Slovácký celek postupové plány nespřádá. Lidé z klubu totiž dobře vědí, že pro mezinárodní soutěž nemají vhodnou halu ani finanční zázemí.