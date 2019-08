A už tuto sobotu bude bojovat o co nejlepší umístění v Ironmanu v estonském Tartu.

NA PÁLAVĚ VABROUŠEK ZTRATIL TŘETÍ PŘÍČKU NA 17. KILOMERU PŮLMARATONU

V nedělním PálavaRace vybojoval Petr Vabroušek (Titan Trilife Zlín) čtvrtou pozici. V závodu, který byl součástí Českého poháru v dlouhém triatlonu, konaném na polovičních ironmanových tratích 1,9 kilometru plavání, 90 kilometrů cyklistiky a 21 kilometrů běhu, dosáhl výsledného času 4:31:26.

Zvítězil v čase 4:09:08 Petr Soukup z TJ Nová Paka, před Vojtěchem Rakušanem (Trixpetrt Milt Racing Team, 4:24:12). Pro bronzovou příčku si doběhl dvacetiletý Petr Cmunt (Bitters Superior Cyklolive Team, 4:26:46). Z regionálních triatlonistů skončil ještě Pavel Hradil (4:43:21) devátý.

,,Oproti rozpisu závod odstartoval o tři minuty dříve, než měl. To jsem se za startovním polem ještě rozcvičoval. Proto jsem šel do vody mezi posledními,“ zavzpomínal na začátek triatlonu na Pálavě Petr Vabroušek.

Ve vlnách nádrže Vodní Mlýny se mu však pocitově plavalo skvěle a tak se postupně probojoval z 260. pozice až do první desítky průběžného pořadí.

,,Dařilo si mi i na trati cyklistiky mezi Dolními Věstonicemi a Lednicí a po 90 kilometrech jízdy na kole jsem do závěrečného půlmaratonu vybíhal ze čtvrtého místa. Ten se běžel v pětatřicetistupňovém vedru po hrázi Novomlýnské nádrže. Po čtyřech kilometrech běhu jsem se ale posunul na třetí příčku. Na ní jsem zůstal až do 17. kilometru, kde se přede mě dostal skvěle běžící Cmund,“ upozornil na rozhodující momenty Vabroušek.

Skvělé výkony v PálavaRace podávaly také ženy ze Zlínského kraje. Stříbrná mezi nimi skončila Martina Novotná (TÜV SÜD Rusava Bike Team, 5:29:04), třetí místo vybojovala Šárka Vašířová (Titan Trilife Zlín, 5:29:38). Vyhrála Renáta Benčová z týmu ib-training (5:21:07).

Prvenství na jihu Moravy v soutěži Sportovních klubů získal tým Titan Trilife Zlín (Šárka Vašířová, Petr Vabroušek, Pavel Hradil).

V IRONMANU V ESTONSKÉM TARTU ZABOJUJE PETR VABROUŠEK O VÍTĚZSTVÍ

Týden po PálavaRace má Petr Vabroušek před sebou další triatlonovou výzvu. V sobotu se postaví na start Ironmana v estonském Tartu. Do Pobaltí se přesunul letecky ve středu z Prahy přes Helsinky a Talin.

,,Závodu se zúčastní zhruba 200 triatlonistů z 12 zemí. Silní budou hlavně domácí Estonci a také Finové a Rusové,“ prozradil Vabroušek.

Ten se také podělil o základní poznatky o ironmanovém podniku ve druhém největším estonském městě.

,, Plavat se bude na dvou okruzích v místním jezeře. Kolo se pojede na rovinaté trati. Rovněž závěrečný maraton se poběží po rovině. Zlobit by nás však měl nepříjemný vítr. A podle předpovědi počasí by mělo také silně pršet,“ ví, že ho v Estonsku čekají náročné podmínky malenovický železný muž, který se ale v nejsevernější z pobaltských zemí pokusí zabojovat o co nejlepší výsledek.

,,Chtěl bych skončit na bedně. Ovšem pokud mi závod sedne jako lednový Ironmam na Sahaře v Alžírsku, nebo Slovakman na začátku srpna, tak se porvu i o vítězství,“ plánuje Petr Vabroušek.

V Estonsku se v rámci závodního víkendu představí také jeho syn Filip. Ten si v Tartu zazávodí v půlmaratonu.