Malenovice – V konečném účtování závodu skončil v součtu časů 22:58:12 na stříbrné příčce. Zvítězil nedostižitelný Američan Michael Wardian (20:49:30), třetí byl Arno van Triest z Nizozemí (25:35:02).

,,Byl to krásný a intenzivní zážitek. Na světovou jedničku Wardiana jsem sice stejně jako v roce 2017 nestačil, ale s převedenými výkony jsem velmi spokojený,“ pochvaloval si po posledním sedmém maratonu Vabroušek.

Sedmidenní maratonská série začala v Antarktidě. Poté postupně pokračovala v Kapském Městě, Perthu, Dubaji, Madridu, Santiagu a skončila v Miami.

,,Na Antarktidě nám pořadatelé připravili neplánované prodloužení trati na téměř 45 kilometrů. Hned po prvním 6,5kilometrovém okruhu se navíc její povrch změnil v sypký ,,písek“. O rychlém běhu to už pak bohužel nebylo. Menší nepříjemnost nás potkala i následující den v Kapském městě. Cestou z letiště do centra hlavního města Jihoafrické republiky jsme chytili ranní špičku.

Po příjezdu na start jsme tak měli na veškeré přípravy jenom pětačtyřicet minut. Do závodu v třicetistupňovém horku jsem tak vyběhl ztuhlý a lehce vystresovaný. V Perthu jsme na start kvůli zpožděnému letu vyrazili až po půlnoci. Tím jsme se ale vyhnuli největšímu vedru. Také v Dubaji se startovalo pozdě až hodinu po půlnoci. 100% vlkost vzduchu sice udělala ze stezky klouzačku. Jinak se mi ve Spojených Arabských Emirátech ve tmě dlouho běželo dobře. Po odstoupení Filipa po jednadvaceti kilometrech na mě však spadla deka a hodně jsem zpomalil,“ zavzpomínal na úvodní čtyři maratony Ironman a vytrvalec z Malenovic.

Poté se běžci přesunuli do Evropy a na americký kontinent. ,,Do Madridu nás přiletěly povzbudit manželka a dcera. To nás hodně nakoplo. Ve Španělsku měla trať na bývalém okruhu F1 v Jaramě převýšení 420 metrů. Kopce nás ovšem baví a tak se nám běželo velmi dobře. V Santiagu nás čekala ještě těžší trailová trať se spoustou ostrých zatáček a krátkých stoupání. Tam se zčásti běželo po písku a zčásti po dlažbě,“ představil další dva závody Vabroušek.

Ten po nich do závěrečného maratonu v Miami nastupoval už ve stádiu mírného rozkladu. Vidina blížícího se konce a noci strávené v posteli ho však hnala znovu dopředu.

,,Na Floridě jsem nakonec zaběhl nejrychlejší čas ze všech maratonů,“ divil se v cíli reprezentant zlínského klubu Titan Trilife.

Běžci při přesunech na maratony strávili v letadle ve vzduchu 80 hodin. Při připočtení rolování a mezipřistání na tankování byli na palubě letadla ještě o 10 hodin víc. Kromě letu na start z Vídně do Kapského Města a letu z cíle z Miami do Prahy nalétali téměř 60 000 kilometrů.

,,Během jednotlivých závodů jsme relaxovali v masážních nohavicích Normatec a ztuhlé svaly jsme uvolňovali na válci Triggerpoint. Jinak jsme se s Filipem snažili mezi závody spát alespoň čtyři hodiny, což samozřejmě na regeneraci mezi maratony ani půlmaratony nestačí. To byl určitě větší problém, než klimatické změny, nebo časové posuny,“ přiznal vytrvalec z předměstí Zlína.

Po doběhnutí do cíle oba Vabroušky potkala další menší patálie. ,,Závod skončil chvíli po půlnoci a karta od pokoje, kterou nám nechali v hotelu nefungovala. Takže se nám nocleh v posteli začal vzdalovat. Nakonec se mi z počítače na recepci podařilo nakódovat novou kartu a kolem čtvrté hodiny ráno jsme se konečně dostali do postele,“ podělil se o zážitek Vabroušek, který už čtyři dny po World Marathon Challenge začal s přípravou na další závody.

,,Zatím jenom lehce jezdím na kole a chodím plavat. Běhu se začnu věnovat později, až budou nohy úplně zregenerované,“ prozradil závěrem Petr Vabroušek.

Toho další velký start čeká 27. dubna v Ironmanu na Taiwanu.

Malenovický železný muž ovšem na jednotlivých kontinentech nebojoval sám. Skvělé výsledky předvedl i syn Filip. Ten zvítězil ve světové sedmidílné sérii půlmaratonů. Vabroušek mladší dosáhl za 7 dní v 7 půlmaratonech na 7 kontinentech, výsledného času 11:06:02.

,,Filip vše zvládl s přehledem a bez větší krize. V posledním půlmaratonu v Miami byl dokonce schopný ještě výrazně navýšit tempo a na jednadvacetikilometrové trati téměř dostihl i jinak suverénního Wardiana. Po 130 závodních kilometrech v 6 dnech to byl jeho velmi dobrý počinek,“ smekl před svým potomkem Vabroušek starší.

VÝKONY PETRA VABROUŠKA VE WORLD MARATHON CHALLENGE 2019:

Čtvrtek 31. ledna 2019: Antarktida (45 km) 3:39:09.

Pátek 1. února 2019: Kapské Město (Afrika, Jihoafrická republika) 3:14:57.

Sobota 2. února 2019: Perth (Austrálie) 3:06:49.

Neděle 3. února 2019: Dubaj (Asie, SAE) 3:23:24.

Pondělí 4. února 2019: Madrid (Evropa, Španělsko) 3:09:49.

Úterý 5. února 2019: Santiago (Jižní Amerika, Chile) 3:19:48.

Středa 6. února 2019: Miami (Severní Amerika, USA) 3:04:23.

VÝKONY FILIPA VABROUŠKA V PŮLMARATONSKÉ SVĚTOVÉ SÉRII 2019:

Čtvrtek 31. ledna 2019: Antarktida 1:38:31.

Pátek 1. února 2019: Kapské Město (Afrika, Jihoafrická republika) 1:37:20.

Sobota 2. února 2019: Perth (Austrálie) 1:33:50.

Neděle 3. února 2019: Dubaj (Afrika, SAE) 1:35:15.

Pondělí 4. února 2019: Madrid (Evropa, Španělsko) 1:34:48.

Úterý 5. února 2019: Santiago (Jižní Amerika, Chile) 1:39:42.

Středa 6. února 2019: Miami (Severní Amerika, USA) 1:27:16.