18letý dálkař před půl rokem sekl s fotbalem. Rozhodl se pro atletiku, což zpětně vypadá jako dobrý krok, na červnovém kontinentálním šampionátu skokem 803 centimetrů vylepšil český juniorský rekord. „Na instagramu mi hodně narostla čísla!“ rozesmál se Petr Meindlschmid, kterého už v neděli čeká MČR ve Zlíně.

Petr Meindlschmid. | Foto: Peter Macko

„Před Evropou jsem měl tisíc sledujících, teď mám tisíc sedm set. Vzrostlo to v podstatě jednou tolik. Měl jsem z toho velkou radost,“ culí se talent české atletiky.

O víkendu vás čeká téměř domácí MČR. Nemůžete dospat?

Těším se moc. Už teď vím, že mě přijde podpořit hodně lidí, včetně rodiny, kamarádů a učitelů ze školy. Navíc je to poslední závod před prázdninovou pauzou. Nemám se na co šetřit.

Očekáváte napínavý závod s Radkem Juškou, českým rekordmanem ve vaší disciplíně?

Doufám, že oba budeme mít dobrý den, že to bude velké drama. Snad zaskáčeme co nejdál a každým skokem se budeme předhánět. Aby to byla pořádná soutěž pro nás dva i přímo diváky. Radek mě bere hodně kamarádsky, jsem rád, že mi radí, jak se chovat, jak to vnímat.

Každým skokem se vždy ještě zlepšíte.

Upřímně je to náročné. Sám na sobě cítím, že jsem ze závodů unavenější, jsou každý týden. Do toho přelétávám do jiných zemí. Věřím, že na tento závod by to mohlo vydržet. Snad se ještě posunu.

Jak dlouho plánujete pauzu?

Týden budu mít volno, pak do toho znovu najedeme. Záležet bude také na tom, zda se dostanu na ranking na olympiádu, podle toho by se přizpůsobovala další příprava. Pokud ne, tak bychom to ladili až na mistrovství světa juniorů.

Jak osobně vidíte odlet do Paříže pod pěti kruhy?

Na olympiádu berou dvaatřicet dálkařů, momentálně jsem čtyřiačtyřicátý. Nějaké body dostanu z Řecka, když se mi podaří republika, tak další. Je to reálné. Bylo by to ale opravdu o fous.

Toužíte po tomto cílí?

Na začátku sezony mě vůbec nenapadlo, že bych mohl jet na olympiádu. V hlavě jsem trochu měl Evropu, která mi parádně vyšla. Díky tomu se otevřely dveře na olympiádu. Hlavním vrcholem pro mě bude mistrovství světa.

V minulosti jste působil ve fotbalové mládeži Slovácka. S tímto sportem jste sekl. Potvrzuje se, že jste se rozhodl správně?

Vnitřně jsem byl hned přesvědčený, že je to správné. Navenek jsem to pak ukázal na Evropě, na které jsem skončil sedmý. Pochybující lidé v okolí si museli říct, že to bylo opravdu dobré rozhodnutí.

Chybí vám vůbec fotbal?

Od doby, co jsem skončil, tak jsem do fotbalového balonu nekopl. Upřímně po tom netoužím, ani mi to nechybí. Do budoucna si asi už spíše jen zakopu s kamarády než bych se vracel zpátky do fotbalového prostředí.

Vnímal jste větší možnost se prosadit v atletice?

Lákal mě úspěch jednotlivce. Když se ve fotbale něco podaří, tak je to týmových úspěch, v atletice jde více o jednotlivce. Spíše jsem to vnímal z negativního hlediska – když se mi něco nevyšlo, tak jsem to pokazil celému týmu, z toho jsem byl docela špatný. V atletice zkazím maximálně sobě. Nyní jsem mnohem uvolněnější.

Sledujete probíhající EURO?

Fotbalem jsem žil pouze osobně,nesledoval jsem ho. Takže ani teď EURO.

Jak se změnil váš život po úspěšném mistrovství Evropy v atletice?

Je to rozdíl. Rodiče potkávají lidi, kteří jim v Uherském Brodu gratulují. Poznávají i mě v Uherském Hradiště – říkají, že se dívali, gratulují mi. Takovou změnu jsem nečekal.