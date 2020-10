V létě jste v Hluku dost obměnili sestavu. Proč jste se rozhodli k tomuto kroku?

Poslední sezona se nám moc nepovedla. Proto byly nutné změny. Bylo potřeba omladit sestavu.

Které nové tváře se podařilo získat?

Vzhledem k tomu, že nejsme žádný velkoklub, tak jsme hledali hlavně mladé kvalitní hráče z okolí Hluku. Z týmu Orel Uherský Brod k nám přestoupili brankář Erik Hauerland, obránce David Vána a univerzál Ondřej Bartoš. Z celku FBC Slovácku k nám přišel střelec Jan Rolenc. Novými tvářemi jsou i Martin Kelíšek a Michal Kundrata ze Zlína Lions a otrokovický univerzál Lukáš Chudíček. Z Prahy se do mužstva vrátil Matěj Sochorec. Šanci porvat se o dres áčka dostalo také několik hráčů z rezervního týmu.

Kdo naopak áčko Hluku opustil?

Do béčka přešli zkušení hráči Martin Tuhý a Jan Holý. Již dlouho dopředu avizoval ochod do divizního Zlína obránce Jan Zatloukal. A už téměř rok laboruje se zraněním forvard Tomáš Janča. Jeden z lídrů mužstva by se však měl do sestavy vrátit.

Jakým způsobem prožili Hlučané letní přestávku?

Letní příprava letos u nás probíhala v tradičním formátu. Kvůli jarním omezením jsme ji začali v červnu. Hlavní část ale byla naplánovaná na srpen. Do ní jsme chtěli zapojit co nejvíc nových a mladých hráčů. To se také podařilo. Odpadl nám ale turnaj Slovak Floorball Cup v Bratislavě. V rámci přípravy jsme hráli také Český pohár. Díky zraněním a dalším zdravotním komplikacím jsme v něm však skončili už ve 2. kole, kdy nás překvapivě vyřadily Dolní Bojanovice. Další co se nepodařilo, bylo angažování nového trenéra.

Na co jste se v přípravě nejvíc zaměřili?

Vzhledem k příchodu několika nových hráčů, tak na teambuilding a na nabírání kondice. Bohužel při přechodu do haly a větším zápřahu nás začaly ničit zdravotní komplikace.

Jaké máte cíle v sezoně 2020 – 2021?

V létě před startem sezony to bylo především rozšíření kádru, jeho stabilizace a zapracování nových hráčů. Jsme totiž ve stádiu, kdy postupně zkušení florbalisté v áčku končí a ty musí nahradit noví. Zatím to však neprobíhá, jak jsme si představovali. Výsledkově se nám ovšem v Národní lize daří. Hlavním cílem je postoupit do play off.

Jaký budete předvádět herní styl?

V posledních letech patříme u soupeřů k neoblíbeným mužstvům. Naše živelné pojetí se spoustou osobních soubojů většina týmů nemá v oblibě. Vždycky nás zdobila ofenzíva. To se ale líbí divákům. Útočný florbal budeme předvádět i letos. Zároveň se však zaměříme i na zpevnění defenzívy. Mužstvo bude zodpovědnější směrem dozadu. Také chceme naši hru zklidnit. Noví hráči se postarali o nový impuls.

Kdo patří k letošním oporám?

Tradičními lídry jsou brankář Richard Podškubka a také Tomáš Olbert, Vojtěch Duda, bratři Martin Krchňáček a Pavel Krchňáček. S velkým potenciálem k nám přišli Michal Kundrata a Jan Rolenc. Oba se však smolně a poměrně vážně zranili. Zatím není jasné, kdy se na hrací plochu vrátí. V úvodu sezony jsou příjemným překvapením výkony beka Davida Váně a útočníka Martina Kelíška.

Kdo patří k favoritům východní skupiny Národní ligy?

Dlouhodobě to je telnický celek TROOPERS, který má široký velmi kvalitní kádr. TROOPERS klidně může poskládat dva silné týmy. O pobytu na dalších pozicích bude rozhodovat forma jednotlivých mužstev. Koho potká nejmíň výpadků, tak se v tabulce bude pohybovat na předních příčkách. Východní skupina Národní liga je vyrovnanou a zajímavou soutěží. Letos v ní může každý tým porazit každý celek. Ale také každý tým s kýmkoliv prohrát.

Jak jste spokojený se začátkem sezony?

Propadákem bylo vyřazení v Českém poháru. V Národní lize jsme měli těžký los. Všechny tři zápasy jsme hráli venku. S výsledky jsem ovšem spokojený. Na půdě loni druhých Hranic na Moravě jsme vyhráli 6:3, poté jsme na ploše telnického TROOPERS prohráli 6:12 a záhy zvítězili v Třebíči 7:2. V porovnání s ostatními celky jsme ale odehráli o dva zápasy měně. Proto jsme v tabulce na šestém místě.

Jak v Hluku vnímáte současné podzimní koronavirové období?

Je to nejistá doba, kdy se pořád ze dne na den situace mění. Ale přestože je Hluk v epicentru nákazy, tak se nám toto onemocnění vyhýbá. Bohužel na podzim se toto virové onemocnění rozšiřuje a doplácí na to nejenom sport. Zdraví si proto snažíme chránit.

Co mužstvo v současném období dělá. Jak se udržuje v kondici?

Jelikož máme tým složený ze sportovních nadšenců, tak předpokládám, že většina kluků není pořád doma. Nic řízeného ani tréninkové dávky hráčům neordinujeme. Každý se připravuje podle svého uvážení. Někdo maká na fyzičce, někdo doléčuje šrámy, někdo jenom odpočívá.

Kdy si myslíte, že bude zase pokračovat florbalová sezona?

To je velmi složité. Myslím si, že profesionální sporty se bez diváků rozehrají do konce roku. Fotbal a hokej možná i dřív. Florbal by se mohl začít hrát s příchodem nového roku. Když to bude dřív, tak budu rád, že jsem se zmýlil.

Na které zápasy se nejvíc těšíte?

Hlavně na všechny domácí duely. Zatím jsme v nové sezoně doma nehráli ani jedno utkání. Na tyto duely se těší noví hráči v naší sestavě i naši fanoušci. Hluku chceme v domácím prostředí vrátit vizitku nedobytné tvrzi. Jinak na nějaké speciální zápasy se zvlášť netěšíme. Kromě souboje s Rožnovem pod Radhoštěm nás nečeká žádné derby. A po postupu rivala Letky Ostrava do 1. ligy budou pro Hluk všechny zápasy podobné.