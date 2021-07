Na náročné trati dosáhl času 3:27:54. Zvítězil Damian Baroszek z Polska, který byl v cíli o 2 minuty a 59 sekund rychlejší. Třetí pozici obsadil další Polák Marcin Korzeniowski (3:31:45). Libor Jurča (Vidče, 3:52:38) dojel v této společnosti čtrnáctý, Zbyněk Pavlíček (SKP Zlín, 4:14:20) byl osmadvacátý a Kamil Hastík (FORCE KCK Cykloteam Zlín) skončil v čase 4:19:02 dvaatřicátý.

,,Beskyd Tour je mojí srdeční záležitostí. Od roku 2015 se na tento silniční cyklomaraton těším. Letos si v něm zazávodil rekordní počet cyklistů. Proto to na trati nebylo jednoduché. Ovšem, přestože mě závod chvílemi bolel, tak se mi v Beskydech jelo dobře a neměl jsem v něm žádnou krizi,“ tvrdí šestačtyřicetiletý Pavel Ovesný.

Taktiku měl postavenou držet se co nejvíc vpředu a hlídat si čelo závodu. To se mu sice úplně nedařilo, po startu se však do přední části balíku zapracoval.

,,Ale po několika kilometrech mě zbrzdila větev namotaná do zadního kola. Naštěstí to bylo bez následků. Musel jsem ovšem zatavit, větev vytáhnout a proto jsem v pelotonu ztratil hodně cenných pozic. Brzy jsem se však pozvolna vracel dopředu. Tak to pokračovalo až po Kelčovské sedlo. Od něho se tradičně začíná pořádně závodit. V tomto úseku jsem byl ale pořád víc vzadu, než jsem si představoval,“ zavzpomínal Ovesný na úvodní pasáž letošního Beskyd Tour.

Potom následoval první náročnější delší rychlý sjezd. V něm se peloton začal dělit na menší skupinky. V tomto úseku se kolem přehrady Šance až do Ostravice jelo v rychlém tempu.

,,V následném stoupání na Smrček jsem se cítil dobře a posunul se o několik pozic dopředu k čelu závodu. Náročné bylo i další stoupání na Pustevny. Na vrcholu tohoto sedla jsem dojel na konci jedné malé skupinky.

A to pro mě nebyla dobrá situace, protože jsem ve sjezdu musel osamoceně dojíždět spoustu soupeřů a stálo mě to hodně sil. V Prostřední Bečvě se mi ale podařilo zařadit se do desetičlenné skupiny. V ní jsem si mohl trochu odpočinout, protože v této skupině nebyl nikdo z mojí kategorie,“ informoval Pavel Ovesný.

Rodák z Křekova tak šetřil síly na závěrečný spurt.

,,Na ten se v Beskydech každý rok těším. Letos mi však nevyšel podle představ. Nicméně v absolutním pořadí jsem skončil dvanáctý a v mé kategorii čtyřicátníků druhý. K povedenému výsledku mi pomohla bojovnost a také trochu štěstí,“ byl v cíli spokojený cyklista z Valašska, který po závodu relaxoval lehkým vyjetím na kole a sledováním Tour de France.

V Beskyd Tour se dařilo i dalším cyklistům ze Zlínského kraje. V hlavním 163kilometrovém závodu (převýšení 3100 metrů) obsadil v hlavní mužské kategorii do 29 let David Chovanec (5:16:00) 13. místo. V kategorii mužů 50 – 55 let vybojoval Milan Sedlář (oba FORCE KCK Cykloteam Zlín, 5:52:10) šestou příčku. Milan Nedoma (Štrof Team Kroměříž, 6.41:53) dojel mezi muži 61 – 65 let na stříbrné pozici.

V 121kilometrovém závodu byli vidět i další reprezentanti zlínského FORCE KCK Cykloteamu. Tomáš Galuška (3:44:43) obsadil v kategorii 50 – 55 let bronzovou pozici, Ladislav Pelc (4:43:19) dojel mezi muži 61 – 65 let šestý a Rudolf Plaček (4:49:09) zvítězil v kategorii sedmdesátníků.

Závod Beskyd Tour byl letos zařazený i do Slezského poháru silničních cyklistů. Start i cíl byl v Bílé na Frýdeckomístecku.

Hlavní trať vedla přes Bílý kříž, slovenskou Turzovku, Kelčovské sedlo, Smrček, Trojanovice, Pustevny, Prostřední Bečvu, Soláň, Velké Karlovice, Podťaté, Kasárna, Makov a Bumbálku.

Do cíle 163kilometrového závodu dojelo 112 cyklistů a cyklistek. V cíli 121kilometrového závodu bylo klasifikovaných 173 cyklistů a cyklistek.