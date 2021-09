Kanoista Jiří Zalubil na evropských a světových šampionátech startuje od svých šestnácti let, tedy od roku 2016. Pro rodáka z Uherského Hradiště ale sezona ještě nekončí, protože v polovině září se v dánské Kodani uskuteční mistrovství světa dospělých, kde by měl startovat v závodě čtyřkánoí.

Výkon z páteční rozjížďky na 1000 metrů katapultoval Zalubila s Minaříkem na pozici lodě s nejlepším časem. „Což sice do jisté míry naznačuje aktuální výkonnost posádky, ale na druhou stranu to může být ošidné. V bojích o medaile se totiž závodí úplně jinak,“ připomíná.

Kanoista Jiří Zalubil získal společně s kojetínským Jiřím Minaříkem na mistrovství světa do 23ti let hned dvě medaile. | Foto: archiv závodníků

Uspěl v silné konkurenci, na vrcholné akci získal další dvě medaile. Kanoista Jiří Zalubil bral společně s kojetínským Jiřím Minaříkem na mistrovství světa závodníků do třiadvaceti let v portugalském Montemor-o-Velho stříbro na trati pět set metrů, na kilometru byli třetí.

