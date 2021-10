Jeho svěřenec dokázal, že se na šampionáty dokáže dobře připravit a dovezl do Nivnice už pátou medaili z republikového mistrovství. „Blahopřejeme a pevné zdraví do další práce,“ dodal Vítek.

„Ač Filip nebyl zcela zdravotně v pořádku, tak dál do utkání všechny své síly a dokázal, že patří k těm nejlepší. Po bojovných výkonech, kdy nestačil pouze na borce z Chomutova a Prahy, získal bronzovou medaili a titul druhého vicemistra republiky,“ uvedl nivnický trenér Vratislav Vítek.

Po víc než roční pauze se v sobotu představil na žíněnce nivnický zápasník Filip Jozefák. Do Havlíčkova Brodu, kde se o víkendu konalo mistrovství České republiky kadetů v řeckořímském zápase, odjel společně s trenérem Vratislavem Vítkem popasovat se o cenné kovy.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.