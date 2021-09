Ze základní části soutěže si Staroměstští přenesli do finále šest bodů za výhry s Vlašimí a Hradcem Králové. Ve finálovém turnaji hráči Starého Města dokázali porazit družstvo Klatov a Českých Budějovic shodně 5:1, po porážce s Říčany 2:4 jim stříbrné medaile zajistila závěrečná remíza 3:3 s Duklou Liberec.

Šachisté ze Slovácka se do Světlé nad Sázavou, která finálové klání hostilo, kvalifikovali jako jedni z osmi nejlepších českých a moravských dorosteneckých družstev.

Dokázali to! Mladí šachisté ze Starého Města dosáhli na obrovský úspěch, když v koronavirem odloženém finále extraligy mládeže skončili druzí a v silné konkurenci získali stříbrné medaile.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.