Ulánbátar je nejchladnější hlavní město světa s velmi drsným, vnitrozemským podnebím, silový trojbojař Pavel Valenta ale bude na návštěvu Mongolska vzpomínat jen v dobrém.

Silový trojbojař Pavel Valenta získal na mistrovství světa v Ulánbátaru tři medaile. | Foto: se svolením Pavla Valenty

Člen oddílu kulturistiky TJ Slovácká Slavia Uherské Hradiště v údolí řeky Túl a na úpatí horského masivu Bogd úl rozšířil svoji bohatou sbírku úspěchů a medailí, na mistrovství světa bral v kategorii nad 70 let a v hmotnosti do 74 kilo dvakrát stříbro a jeden bronz.

„Sportovní disciplína, jakou je silový trojboj nebo-li powerlifting, doslova prověří každičký sval těla,“ tvrdí Valenta, trojnásobný vicemistr světa pro rok 2023.

Světový šampionát v klasickém silovém trojboji Masters se uskutečnilo 8. října v mongolském Ulánbátaru.

Valenta se blýskl zajímavými výkony.

„Dřep s činkou o váze 150 kg nebyl zcela podle plánu, který byl o deset kilo vyšší, ale i tak to stačilo na druhé místo. Mrtvý tah, tedy zvednutí činky z podlahy do vzpřímeného postoje, byl už téměř na maximu a výkon 182,5 kg znamenal také místo druhé. Značný pokles výkonu oproti mistrovství Evropy byl však v bench pressu. Výkon 72,5 kg byl zapříčiněn obnoveným zraněním ramene, provázené zpočátku značnými bolestmi a téměř nehybností ruky,“ líčí Valenta.

Kvůli zranění se v duchu loučil s účastí na mistrovství Světa. „Měl jsem dva měsíce na to, abych se dal dohromady. V každém případě účast na mistrovství České republiky, kterou jsem plánoval ještě před hlavním závodem tohoto roku, byla nemožná. I když jsem prošel náročnou rehabilitací, potřebná síla se do ramene nevrátila. Ve finále to znamenalo pokles výkonnosti o více než 20 kg a to bylo hodně,“ říká.

Celkový součet dosažených výkonů v trojboji byl 405,0 kg, což mu stačilo „pouze“ na třetí místo.

„I když jsem byl ve dvou disciplínách druhý, v bench pressu jsem skončil až pátý,“ hlásí.

Světovým šampionátem v Mongolsku se rozloučil s dlouholetou sportovní kariéru v této disciplíně. „Je potřeba si odpočinout, bez tvrdé dřiny, extrémů a stresů přejít na posilování zábavnou formou,“ uvedl.

Příští rok se však chystá ještě na národní šampionát, který letos musel vynechat. A to bude definitivní závěr. „Budu předávat zkušenosti mladým, pokud tedy budou mít zájem a nepodlehnou mnohým nesmyslům z internetu,“ prohlásil.

Borec ze Slovácka má začínajícím silákům co předávat, Výčet jeho úspěchů je dlouhý, ozdobenými leskem kovů, skvělými výkony.

Valenta je devítinásobný mistr republiky, držitel jedenácti českých rekordů, dvojnásobný evropský šampion s evropským rekordem v dřepu a nově také vicemistr světa.

„Určitě na tom všem má podíl můj tréninkový partner Jirka Planeta a tímto mu děkuji. Na závodech mně často asistoval Adam Ulrich, jemuž také patří dík,“ dodal Valenta.