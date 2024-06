Ani letos si některé školy na uherskohradišťsku nenechaly uniknout možnost seznámit se s pádlováním v areálu loděnice TJ Ostrožská Nová Ves. Chlapci a děvčata si užívali s pádlem v ruce na minikajaku či na turistické kanoi. Průvodci jim byli nejen zkušení trenéři oddílu, ale i stávající závodníci.

Tradiční předprázdninová nabídka v Ostrožská Nová Vsi doplňuje celostátní náborovou kampaň Českého svazu kanoistů "Odpádluj na chvíli od rodičů", jenž získala prestižní ocenění českého Art Directors Clubu sdružujícího profesionály v oboru kreativní komunikace.

Hned na prvním tréninku pro začátečníky se objevily dvě desítky nových zájemců ve věku od sedmi do dvanácti let.

„Pokud se některým z nich podaří zapojit do jedné z nejpočetnějších benjamínkovských skupin v republice, kterou máme, bude to určitě pecka,“ neskrývá nadšení šéftrenér klubu ze Slovácka Vít Pjajčík.

Aktuálně se pravidelných tréninků nejmladších účastní pod hradem Buchlov pětadvacet chlapců a děvčat ve věku od devíti do dvanácti let. „Snad se spolu s nováčky podaří zapojit do činnosti i nějakého dalšího trenéra,“ doufá Pjajčík a dodává:

„Předprázdninovou nabídkou školám to nekončí, snažíme se na tuto akci navazovat i se začátkem školního roku. Velký potenciál mají také dračí lodě. Jak pro středoškoláky, tak pro navazující studenty a studentky jsou mimořádnou možností pro zpestření výuky,“ uzavírá předseda spolku.