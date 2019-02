Slopestyl se české hvězdičce Šárce Pančochové příliš nepovedl. Skončila šestnáctá, když se jí více povedla první jízda. Vítězkou závodu je stejně jako před čtyřmi lety Američanka Jamie Andersonová. Byla suverénně nejlepší, nicméně většina závodnic se shodla, že se větrný závod kvůli bezpečnosti vůbec neměl konat.

Pančochová patřila do okruhu dívek, které se mohly ucházet i o medaili. V první jízdě zvolila pátá žena předešlých her v Soči jízdu na větší jistotu, která nebyla zlá (byť musela kvůli vichru vynechat poslední skok) a stačila na jedenáctou pozici.

Ve slopestylu ale body z jednotlivých jízd nesčítáte, počítá se jednoduše ta, která vám víc sedne. Navíc se kvůli větru nejely tři finálové jízdy, jak je obvyklé, Šárka tak musela riskovat v jízdě číslo 2. Jenže bez pádu ji nezvládla a po zlepšení některých soupeřek skončila na 16. místě.

"Byl to spíš boj o přežití," řekla Pančochová České televizi a pokračovala: "Chápu, že mají nasmlouvané televizní časy, ale my se všichni snažíme sem kvalifikovat, chceme zajet dobré jízdy a pak to vypadá takhle hrozně. Víceméně nikdo neodjel žádnou jízdu. Je to špatná reprezentace snowboardingu," mínila česká reprezentantka.

Potvrdila, že cílem byla medaile. "Samozřejmě by bylo příjemný ji získat, chtěla jsem. Ale člověk je spíš rád, že to dá, nezraní se. Ani nevím, co k tomu dneska říct," dodala Šárka Pančochová.

Ta na minulých hrách na medaili útočila, tehdy skončila po hrozivě vypadajícím pádu ve druhé jízdě smolně pátá.

V Koreji ji čeká ještě disciplína Big Air.