Před olympiádou, na niž se jako první freestylistka v historii kvalifikovala ve všech třech disciplínách, se přitom právě na slopestyle nejvíce těšila. Někdejší vicemistryně světa v této disciplíně v roce 2014 v Soči v něm byla pátá.

Výsledky snowboardingu na ZOH v Pekingu

Snowboarding - ženy: Slopestyle - kvalifikace: 1. Sadowská Synnottová (N. Zél.) 86,75, 2. Muraseová (Jap.) 81,45, 3. Rukajärviová (Fin.) 78,83, …26. Pančochová (ČR) 25,51 - nepostoupila do finále.

„Trénink byl přitom super. Hned ve třetí jízdě jsem dala tu závodní jízdu a byla jsem ráda, že to takhle padlo. Ale taky jsem někdy trochu nervózní, když se mi ten trénink takhle hodně podaří. Nechci být pověrčivá, ale někdy to pak v závodě úplně nevyjde. Ale tím to nebylo. Spíš se změnily podmínky, dlouho čekáte nahoře, než pojedete," uvedla Pančochová.

Trať byla ledovější a více foukal vítr. „Musíte dát všechny triky, jinak body nejsou dobré. Počítá se to jako pár, potřebovala jsem to celé spojit a bohužel. Jsem hrozně zklamaná, že se mi to nepodařilo," přiznala.

V první jízdě chybovala hned na začátku, proto musela improvizovat. „Chtěla jsem nahnat body, takže jak se jede z té trubky nahoru, chtěl jsem udělat backside a chytnout si u toho prkno, ale bohužel to jsem v tréninku vůbec nedělala, dopadla jsem víc na zadní nohu a sedla jsem si u toho," popsala.

Pančochovou čeká čtvrtá olympiáda: Jedu na styl a pokusím se lítat vysoko!

Při druhém pokusu se zase pomalu rozjela na první skok. „Bohužel jsem pak nedopadla úplně do dopadu, koplo mě to a přisedla jsem si. Jelo to výrazně víc tím, že je to zmrzlejší," dodala.

Pančochová je přesvědčená, že pokud by předvedla svůj standard, do finále by bezpečně postoupila.

Nejlepší kvalifikační jízdu předvedla Zoi Sadowská Synnottová z Nového Zélandu, která získala 86,75 bodu. Z druhého místa postoupila Japonka Kokomo Muraseová (81,45) a třetí byla Enni Rukajärviová z Finska (78,83). Pančochová získala za první jízdu 25,51 bodu, za druhou 17,18.

Rodačku z Uherského Brodu, která se svojí manželkou žije v Americe, po disciplíně slopestyle ještě čeká U-rampa, z hor se pak přesune do Pekingu na Big Air.