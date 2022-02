Rodačce z Uherského Brodu se v areálu Čang-ťia-kchou nevydařila ani jedna kvalifikační jízda, ve slopestylu obsadila až šestadvacáté místo a do finálové dvanáctky nepostoupila.

„Trošku mě to mrzelo. Bylo vidět, že jí to vůbec nesedlo. Nevím, co za tím bylo. Tréninkovou jízdu měla naprosto luxusní,“ říká Pančocha.

Zdroj: Jan Pančocha

Před olympiádou, na niž se jako první freestylistka v historii kvalifikovala ve všech třech disciplínách, se přitom právě na slopestyle nejvíce těšila. V roce 2014 v Soči v něm byla pátá. Teď v Číně rozdýchávala zklamání.

„Šárka to má asi v hlavě,“ přemítá sourozenec. „Letos na to měla. Celou sezonu jezdila opravdu dobře. Bohužel takový je sport. I když máš formu a jsi připravený, stejně to nemusí vyjít. Mezi úspěchem a neúspěchem je tenká hranice, nikdy nevíš, co se stane. Faktorů a okolností je spousta. Počasí, podmínky,“ připomíná.

Pančochová získala za první jízdu 25,51 bodu, za druhou jen 17,18. „Je to škoda, na finále za normálních okolností měla,“ je přesvědčený.

Svěřenkyně trenéra Přemysla Vidy má nyní před sebou další dva závody. Při čtvrté účasti pod pěti kruhy ji čeká ještě Big Air a U-rampa. „Big Air může být zajímavé, jde o jeden velký skok. Vím, že Šárka hodně trénovala devítistovky. Samozřejmě záleží, jak si povedou ostatní holky, které jezdí lépe než ona,“ uvědomuje si.

Na U-rampě patří závodnice ze Slovácka, která žije s manželkou v Americe, mezi vyložené outsidery. „Na ní šanci na medaili nemá skoro žádnou, ale i tak mě překvapilo, že se kvalifikovala ve všech třech disciplínách, protože je to fakt náročné objíždět všechny závody, byť v době pandemie toho nebylo tolik,“ uvedl.

Že ale vydrží sestra závodit na vrcholové úrovni tak dlouho, už zaskočený ale není. „Šárku to nepřestane bavit nikdy,“ usmívá se. „V poslední době sice více jezdila freeriderové závody, ale byla nadšená z toho, že se kvalifikovala už na čtvrtou olympiádu,“ přidává.

Sourozence Pančochovi sice dělí od sebe tisícovky kilometrů, ale v kontaktu zůstávají pořád. „Voláme si docela často, tak dvakrát týdně. Šárka u nás byla naposledy před Vánoci, vrátí se zase po olympiádě. Pojedeme spolu do Špindlerova Mlýna a do Švýcarska, kde bude závodit,“ informuje.

Sedmatřicetiletý majitel obuvnické firmy Jenon leathe, který žije ve Zlíně, ale živnost má v rodném Uherském Brodě, vezme na výlet i manželku a obě děti.

Sedmiletá Lili i tříletý Matěj se na tetu vždycky hodně těší. „Dárky jim ale moc nevozí, většinou zapomene,“ usmívá se. „Spíš se jim hodně věnuje. Bere je na různé atrakce, jako je trampolína a jiné,“ doplňuje.

Neteř se synovcem ale výsledky a úspěchy tety Šárky ještě nevnímají, byť ji v televizi občas poznají.