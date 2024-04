Pádlující z Ostrožské Nové Vsi přivezl z Kojetína a Brna 36 medailí

Po Novoveském přespoláku na Slovácku pokračovala v sobotu na řece Moravě v Kojetíně Velkomoravská liga v rychlostní kanoistice. Ta se následující den přesunula pod Jundrovský most do Brna, na Svratku. Tam se také rozdávaly další body do Českého poháru benjamínků.

Jedenáctiletý Daniel Plevák (uprostřed) získal tři medaile. | Foto: TJ Ostrožská Nová Ves