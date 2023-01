Zástupci Ostrožské Nové Vsi se v letech 1979 až 2022 zúčastnili 73 evropských a světových šampionátech (juniorů, do 23ti let a dospělých) včetně olympijských her v Barceloně a v Atlantě i Evropských her v Baku (akademická MS a soutěže dračích lodí nepočítaje), na velkých akcích se předvedlo pětadvacet klubových reprezentantů.

Evropskou či světovou medailí se mohou pochlubit kanoista Jiří Zalubil, kajakářka Monika Machová, kajakáři Bohumil Kusák a Pavel Kusák, deblkanoe Petr Pojezný -Zbyněk Ondračka, starty na olympijských hrách si připsal kajakář Petr Hruška a premiérou na Evropských hrách kajakářka Monika Machová.

Na sklonku loňského roku si na břehu jezera Čtverec připomněli 65 let organizovaného pádlování v Ostrožské Nové Vsi.Zdroj: TJ Ostrožská Nová Ves

Z republikových soutěžích putovaly na Slovácko desítky titulů a medailí. V posledních třech sezónách si tříapůltisícová lázeňská obec drží v celostátním žebříčku šestou pozici.

Oddíl kanoistiky TJ Ostrožská Nová Ves pokračuje v dlouholeté pořadatelské tradici jarním Novoveským přespolákem (1.dubna bude pořádat akci po 46.) a letním Mezinárodním Mistrovstvím Moravy Slovácká 500 (25.-27. srpna se uskuteční 31.ročník).

Na úspěchy vzpomínala i starostka obce Jaroslava Bedřichová.Zdroj: TJ Ostrožská Nová Ves