Na poslední chvíli se kvalifikovali, doplnili dalších 28 českých borců z královské disciplíny. Rodáci ze Zlínského kraje Petr Meindlschmid a Tomáš Habarta se v pátek odpoledne díky odhlášení konkurentů dostali na olympijské hry do Paříže.

„Velmi nás tato radostná zpráva od Světové atletiky potěšila. Petr Meindlschmid i Tomáš Habarta v letošní sezóně podávají neskutečné výkony,“ zářil Libor Varhaník, předseda Českého atletického svazu.

„V jejich případě mě to těší o to více, že i na uplynulém Mistrovství České republiky odvážně závodili a snažili se splnit přímý limit na olympiádu. To jim sice nevyšlo, ale štěstí přeje připraveným, a tak naši výpravu doplní i oni,“ dodal nadšený Varhaník.

Teprve 18letý Meindlschmid, bývalý fotbalista mládežnických výběrů Slovácka, se na nedávném mistrovství Evropy v Římě umístil na sedmém místě. Mladý skokan do dálky doletěl až na metu 803 centimetrů, čímž premiérově zvládl přejít přes hranici osmi metrů. Na domácím MČR ve Zlíně skočil 784 centimetrů.

O dva roky starší běžec na 3 000 metrů překážek Tomáš Habarta si na Evropě doběhl pro desáté místo. Časem 8:21.83 o 85 setin vylepšil vlastní národní rekord. Uplynulý víkend ve Zlíně získal titul, v Baťově městě překonal rekord šampionátu.

Teď se oba společně vydají směr Paříž.