„Hlavně kvůli stabilizaci by neměl končit, odcházet. Svoji práci dělá dobře. Jde o lidské pochybení, které se může stát komukoliv z nás,“ míní předsedkyně veslařského klubu VK Morávia Uherské Hradiště Michaela Tomaštíková.

Stejný názor má také nový šéf softballového klubu Snails Kunovice Milan Zedník. „Nemyslím si, že by pan Hnilička měl končit. V čele Národní sportovní agentury odvedl kus práce. Má moji podporu,“ říká. „Jestli by měl dostat nějaký trest nebo pokutu, na to jsou zákony, kterými se musí každý občan řídit. Ale za mě to není důvod k odvolání. Pracuje dobře,“ myslí si.

Předseda atletického klubu AC Slovácká Slavia Uherské Hradiště Pavel Kunt nechce počínání Milana Hniličky vůbec hodnotit. „Je každého věc, co dělá nebo nedělá ve svém volném čase. Všechno je to na něm, jeho morálních vlastnostech,“ prohlásil Kunt.

Podle něj se projekt Národní sportovní agentury teprve rozjíždí, na hodnocení je stále brzy. „My jsme s ním do styku přišli velmi málo. Nevíme, jak to bude nebo nebude fungovat. A je jedno, kdo je v čele vedení,“ míní Kunt.

Má podporu i od legend

Na Hniličkovu stranu se už v pondělí postavili všichni vrcholní představitelé českého sportu. Šéfové ČUS, fotbalu a hokeje i hvězdy Jaromír Jágr a Barbora Špotáková podpořili setrvání Milana Hniličky v čele NSA navzdory jeho účasti na oslavě v teplickém hotelu.

Hnilička v prohlášení uvedl, že si plně uvědomuje zodpovědnost, kterou má jako poslanec vládní koalice.

„Proto jsem se po té zbytečné chybě, kterou jsem udělal, rozhodl rezignovat na svůj poslanecký mandát. Co se týče funkce šéfa sportovní agentury, počkám, jak se k celé věci postaví sportovní prostředí. Zatím ale cítím velkou podporu," uvedl.

Dříve sdělil, že poslal 50.000 korun na sbírku organizace Člověk v tísni pro lidi v tíživé situaci.

Sobotní oslavy padesátých narozenin teplického podnikatele a bývalého vlivného politika ČSSD Petra Bendy v hotelu Prince de Ligne se kromě bývalého úspěšného hokejového brankáře zúčastnili například místopředseda Rady České televize Jiří Šlégr, bývalý premiér Jiří Paroubek a desítky dalších hostů. Hnilička si svoji velkou chybu uvědomuje.

„Nepil jsem, po večeři a pár pracovních schůzkách jsem řídil domů. Ale jsem připraven nést následky," dodal.