O den později sbírali kanoisté, kajakáři, kajakářky a kanoistky další cenné kovy na Międzynarodowych regatach kajakowych Puchar Polski Południowej v Katovicích.

Barvy slováckého týmu na prestižní zahraniční akci hájili kanoista Jan Pavlíček (18 let), kanoistka Klára Studničková (17 let), kajakářka Nikola Balcarová (16 let), kanoista Lukáš Zálešák (15 let), kanoistka Tereza Marie Jančová (14 let), kajakářka a kanoistka Karolína Pavlíčková (14 let), kanoista Tobiáš Dostál (13 let), kajakářka Tereza Studničková (13 let), kajakář Jiří Uvíra (13 let), kajakář Alexandr Gabrhel (11 let) a trenér Vít Pjajčík.

Další sportovci se v rámci přípravy objevili v Uherském Hradišti na 64. Slováckém běhu, kde se jim podařilo třikrát vystoupit na stupně vítězů, a to zásluhou devítileté Adriany Pojezné, čtrnáctiletého Vojtěcha Tischera a sedmnáctiletého Ondřeje Prchlíka.

Závodní sezóna tak rychlostním kanoistům plynule přechází v náročnou přípravu na sezónu další.

Zajímavostí bude beze sporu účinkování kanoisty Jiřího Zalubila, úspěšného českého reprezentanta v roli mladšího stárka na Mařackých hodách s právem o tomto víkendu.