První velkou akci nové sezony má za sebou Krajská tenisová akademie Zlínského kraje. První dubnový víkend proběhlo pod její hlavičkou další soustředění, kdy na pěti místech kraje se ho zúčastnilo 82 dětí. | Foto: archiv KTA

Soustředění bylo určeno pro dvě věkové kategorie – od 8 do 11 a od 11 do 18 let. Do tréninkových jednotek se zapojili trenéři klubů TC Bajda Kroměříž, TJ Zbrojovka Vsetín a TK Jiskra Otrokovice, kteří zajišťovali soustředění pro ty nejmladší hráče, starším se věnovali kouči TK Deza Valašské Meziříčí, Tenis Slovácko a TK Zlín.

Na talentované hráče Krajské tenisové akademie čekaly nejen tradiční společné tréninky a kondiční příprava. Tentokrát se soustředění zúčastnil i fyzioterapeut Jiří Škarvada, aby mladým sportovcům poradil, jak nejlépe pečovat o své tělo.

„Naším cílem je, aby se děti zlepšovaly nejen po stránce tenisových dovedností, sport chápeme jako prostředek k výchově. Jeho součástí je i péče o sebe a znalost svého těla. Proto byl součástí soustředění i fyzioterapeut a v budoucnu budeme zvát další zajímavé hosty, kteří mohou našim hráčům předat znalosti a zkušenosti,“ upřesnil předseda tenisové akademie Jan Macharáček.

Kromě práce mladé tenisty čekala i zábava. „Na různých místech navštívili v rámci soustředění i zábavní park, aquapark, wellness centrum nebo ligový zápas házenkářek v Zubří,“ doplnil šéf akademie, který byla založena v roce 2022 za účelem vyhledávání talentovaných dětí a mládeže v Zlínském kraji, jejich zapojení do tréninkového procesu, materiální a odborné podpory a systematické přípravy nejlepších tenistů ve Zlínském kraji.