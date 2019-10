„Plochodrážní ovál v Březolupech je mezi jezdci hodně oblíben, protože dráha je „závodivá“ a poskytuje jezdcům dostatek prostoru a příležitostí, aby v každé jízdě zvítězil ten nejrychlejší,“ sdělil jednatel AK Březolupy Josef Mizera.

Na zisk titulu má v letošním šampionátu dobře našlápnuto zejména závodník Václav Milík. S o to větším zápalem by však do boje mohli jít závodníci zvučných jmen jako Krčmář, Simota, Kvěch, Smetana, Holub a další. Souboj o nejprestižnější trofej jednotlivců odstartuje ve 14 hodin.