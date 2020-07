„Podmínky byly velmi náročné. Bahno se hodně nabalovalo. Dokonce jsem musel zastavit a namazat řetěz,“ popsal loňský vítěz trasy A Višňovský.

Čas dojezdu ukazoval 7 hodin, 46 minut a 57 vteřin, slovenský vítěz však při dojezdu do cíle humor nepostrádal. „Ke konci už mě to ani nebavilo," usmíval se závodník, který po dojezdu působil, jako by právě absolvoval rodinnou projížďku. Opak byl pravdou.

„Na horském kole jsem větší závod neodjel, čehož si pochopitelně cením,“ prohlásil 27letý borec, jenž loni opanoval 117 kilometrovou trasu A. „V rámci energie to víceméně vyšlo nastejno. Minulý rok se jelo rychleji, Obr byl spíše vytrvalostní. Oba závody jsou velice těžké,“ pokusil se srovnat dvě nejtrnitější trasy bikemaratonu Drásal.

Výhra slovenského jezdce tak velkým překvapením nebyla, jeho náskok v cíli však už ano. Zatímco druhého Michala Bubílka za sebou nechal s devítiminutovým odstupem, pětinásobný vítěz tratě Jan Jobánek za ním dokonce zaostal o více než dvacet minut.

„Hodně si toho cením. Během závodu jsem musel přemýšlet, abych oproti němu získal výhody a dostal ho pod tlak. To se mi podařilo,“ těšilo Višňovského při poskytování rozhovoru.

„Jakmile jsem vyjel, tak jsem si věřil, že bych to mohl zvládnout. Samozřejmě můžou přijít technické problémy, snažil jsem se jich však vyvarovat. V kopci jsem se pokoušel diktovat tempo, jaké jsem potřeboval. Doufal jsem, že soupeřům budou síly ubývat. Celý závod jsem ovšem jel vyrovnaně,“ rozebíral své taktické plány, které snad mohly překazit jen podmínky na trati.

„Byly velmi náročné. Bahno se hodně nabalovalo. Dokonce jsem musel zastavit a namazat řetěz,“ přiznal vítěz sedmého ročníku Obra. Nepříjemné chvíle tak alespoň mohl zahnat krásami krajin. „Ráno jsem si toho všiml. Po hodině jsme vyjeli na hřeben, byly nádherné výhledy,“ ocenil přilehlé okolí.

Nejen přírodní útvary budou šikovného závodníka lákat na příští osmadvacátý ročník bikemaratonu Drásal. „Určitě přijdu znovu rád," dodal na závěr, přičemž ještě nebyl rozhodnutý, zda bude obhajovat letošní mimořádný triumf.

Výsledky bikemaratonu Obr Drásala:

1. Tomáš Višňovský (Česká spořitelna Accolade) 7:46:57

2. Michal Bubílek (Kross Bike Ranch team) +8:57

3. Jan Jobánek (Superior Velsbike) +21:20

4. Adam Pilčík (Maloja Rocky Mountain) +26:14

5. Karel Hartl (Starbike.sk) +34:34

RADEK ŠTOHL