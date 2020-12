„Běžecké závody v tomto předvánočním období sice nejsou nic mimořádného, ale aby se v tomto termínu uskutečnila soutěž v rychlostní kanoistice, to asi budou pamětníci pádlování hodně přemýšlet,“ říká šéf klubu TJ Ostrožská Nová Ves a ředitel tradičního závodu Vít Pjajčík.

Dlouho to přitom vypadalo, že se oblíbená akce letos vůbec neuskuteční. Rozvolnění epidemiologických opatření v závěru roku ale pořadatelům dalo zelenou. Novoveský přespolák tak udělal tečku za zvláštní kanoistickou sezonou.

„Dnešní hektická doba vyžaduje hektické činy a díky tomu, že náš klasický přespolák už jsme kvůli kovidové situaci přeložili asi třikrát, rozhodli jsme se, že i přes to, co se teďka děje, závod uspořádáme alespoň v prosinci,“ uvedl trenér kanoistiky TJ Ostrožská Nová Ves Marek Mazur.

Vodáci se stejně jako každý rok navzdory chladnému počasí loučili s letošním rokem nejen během, ale také na vodě. Slovácký podnik byl závěrečným dílem Velkomoravské ligy.

„Vzhledem k náročnějším podmínkám jsme stávající delší trať trošku zjednodušili a zkrátili. Přihlásilo se nám skoro padesát závodníků, což je úžasné,“ těší Mazura.

Na kilometrové trati s obrátkou bylo k vidění 43 lodí z Kojetína, Brna, Ostrožské Nové Vsi a jejího okolí. Nejrychleji pádlovali kajakář Ondřej Prchlík, kanoista David Janík, kanoistka Klára Studničková, na minikajacích Jiří Uvíra a Ema Vymazalová, mezi kajakářkami pak dominovala kojetínská Klára Zendulková.

Následně se v běhu utkalo 84 závodníků. Nejrychlejšími na trati 4,2 kilometru byli atlet Slovácké Slávie Petr Bachan z Ostrožské Lhoty. Zaskočený vítěz ale v cíli sportovně poděkoval druhému v pořadí, Jiřímu Daňkovi, taktéž z Uherského Hradiště.

„Chci se omluvit tomu, co běžel přede mnou. Já jsem se nechal celý závod táhnout, potom jsem ho na konci předběhl, protože zítra mám mistrovství republiky v krosu,“ vysvětloval Bachan, jenž své kvality prokázal i v neděli na mistrovství České republiky v krosu, když mezi dorostenci doběhl devatenáctý.

Ženám překvapivě vládla teprve jedenáctiletá domácí kajakářka Tereza Studničková.

„Bylo to dobré, ale vítězství jsem nečekala. První jsem začala být až na konci,“ hlásí spokojená vítězka.

Kajakářce Studničkové se letos daří i na vodě. Nasbírala spoustu medailí, nejcennějším triumfem byl mistrovský titul v kategorii jedenáctiletých. Kanoistika jí ostatně koluje v žilách od narození.

„Kanoistiku dělal už můj táta. My jsme jednou šli se školou si to zkusit,. Nějak mě to začalo bavit, šla jsem do kroužku a od té doby jezdím,“ usmívá se mladá šampionka.

Půlkilometr pro desetileté a mladší pak ovládli kajakář Erik Vymazal a kajakářka Sabina Prchlíková. Novoveský přespolák ukončil letošní kanoistickou sezonu. Jak bude vypadat ročník příští, zatím nikdo neví.

Novoveský přespolák 2020

Pádlování, vítězové (1 km): 1. David Janík (Sady), Robin Hirsch (Kojetín), Jiří Uvíra (Kudlovice), Štěpán Hirsch (Kojetín), Ema Vymazalová (Rajhrad), Josef Húsek (Ostrožská Nová Ves), 1. Ondřej Prchlík (Chylice), 1. Štěpán Janoška (Veselí nad Moravou), Vojtěch Tischer (Chylice), Klára Zendulková (Kojetín), Eliška Bočková (Uherský Ostroh).

Běh, vítězové, 500 metrů: Sabina Prchlíková (Chylice), Adriana Pojezná (onv-canoe), Erik Vymazal (Rajhrad), Maxim Solovjov a Jakub Loupanec (Ostrožská Nová Ves)

4,2 km (muži a chlapci): Jiří Daněk Uherské Hradiště), Petr Bachan (AC Slovácká Slávia Uherské Hradiště), Ondřej Prchlík (Chylice), Petr Janeček (C&K Lodní sporty Brno), Vojtěch Tischer (Chylice), Jiří Uvira (Kudlovice), Štěán Hirsch (Kojetín).

4,2 km: (ženy a dívky): Anna Pavlíčková (Ostrožská Lhota), Nikola Balcarová (Chylice), Johana Němčičková (Uherský Ostroh), Tereza Studničková (Ostrožská Nová Ves)