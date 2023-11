Novoveská gymnastika přišla o legendu. Zemřela trenérka a rozhodčí Eva Hýbalová

Neděle 12. listopadu se zřejmě vryje do paměti všech, kteří kdy byli součástí novoveské gymnastiky. Právě v tento den totiž klub ze Slovácka přišel o legendární Evu Hýbalovou. Dlouholeté úspěšné trenérce a respektované rozhodčí, která odešla do gymnastického nebe, bylo 77 let.

