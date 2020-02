Ve své kategorii jasně kraluje v kouli i hodu kladivem, medaile pravidelně sbírá i v disku. Za své výkony se teď dočkala speciální odměny. Blanka Tomášková byla v pátek večer vyhlášena Nejlepším sportovcem města Uherské Hradiště za rok 2019. Atletku Slovácké Slavie na jevišti Slováckého divadla dekoroval olympijský vítěz v desetiboji Roman Šebrle.

Sportovkyní roku v Uherském Hradišti se stala Blanka Tomášková. Vpravo starosta Stanislav Blaha, vlevo Roman Šebrle. | Foto: Jan Pášma

„Je to něco úplně neskutečného. Já jsem Romana, nebo vloni tady byl Jarda Bába (olympijský medailista ve skoku vysokém – pozn. aut.), sledovala jako malá v televizi a měla jsem k nim hrozný obdiv, protože jsem nechápala, jak se mohli dostat na takovou úroveň. A teď, když tady stojíte vedle nich, tak pro mě je to něco fantastického a je to pro mě velká motivace,“ nechala se slyšet mladá atletka, která letos oslaví dvacáté narozeniny. Titul nejlepší sportovec města prý nečekala.