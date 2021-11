„Jsem spokojený, první místo je fajn, ale nyní se dávám dohromady, bolí mě celé tělo, ale to brzy přejde,“ říká s úsměvem Valenta.

Sbírku úspěchů chce v budoucnu rozšířit na deset, po sedmdesátce by se rád zúčastnil mistrovství Evropy či světa. „Uvidíme, jak mi zdraví vydrží, jak bude tělo reagovat. Věku se bráním, přijde mi, že je mi třicet nebo pětatřicet let a věřím, že značný podíl na tom má dlouholeté systematické posilování. Nebolí mě záda ani klouby a stále mám dostatek svalové hmoty, samozřejmě za přispění kvalitní stravy." prohlásil.

Valenta, který začal posilovat v roce 1972, se závodu kvůli osobním věcem i pandemii koronaviru, kdy byla často zavřená posilovna, zúčastnil opět až po třech letech.

Člen oddílu kulturistiky TJ Slovácká Slavia se představil ve věkové kategorii M3 (60 – 69 let) s hmotností do 74 kg. „Soutěž obsahovala tři disciplíny, a to dřep s činkou na ramenou, benčpres a pozved nebo-li „mrtvý tah,“ informuje.

Ve své věkové i váhové kategorii měl jen dva soupeře. O svých vysokých výkonnostních kvalitách protivníky přesvědčil už v první disciplíně. V dřepu s činkou na ramenou zvládl160 kilo a tím před oběma získal náskok mnoho desítek kilogramů.

Ve druhé disciplíně, benčpresu, vytlačil Valenta 87,5 kilo. Naopak jeden ze soupeřů nezvládl žádný ze tří možných pokusů a ze závodu odstoupil.

„Další snížil můj náskok jenom minimálně, takže už záleželo jenom na výsledcích třetí disciplíny a to mrtvém tahu, tedy zvednutí činky ze zemi do vzpřímeného postoje, přičemž už prvním pokusem bylo zcela jasné, že získám titul mistra republiky,“ líčí.

Nakonec třetím pokusem zvedl 180 kg a svůj náskok na druhého v celkovém pořadí ještě zvýšil, a to v součtu výkonů za všechny tři disciplíny na konečných 77,5 kilo.

Valenta se kromě už osmi národních titulů honosí také titulem mistra Evropy z roku 2009.

Výkonům, kterých borec ze Slovácka v tomto sportovním odvětví dosahuje, mu nejsou schopni konkurovat ani závodníci o dvacet let mladší. „Tabulkově patřím do evropské špičky,“ uvědomuje si.

Systematicky začal posilovat po povodních v roce 1997.

Kromě posledních dvou let, kdy musel kvůli problémům s očima na operaci, rekonstruoval byt a sportoviště byly kvůli covidu uzavřené, chodí do posilovny třikrát týdně.

„Původně jsem začal s kulturistikou, ale na ni jsem neměl ideální parametry. Silový trojboj mi vyhovuje víc,“ dodává.