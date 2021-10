„Řekly jsme si, že do toho půjdeme a zvládly jsme to! Je to krásné takhle zakončit 3 měsíce práce,“ neskrývala po závodě radost Karolína Horáková.

Uherskohradišťská odchovankyně, která nyní závodí v barvách Sportovního Gymnázia Pardubice, se na většině letošních závodů potýkala se zdravotními problémy, ale i přes ně dokončila sezonu ve velkém stylu.

Mladé české reprezentantky tak přidaly cenný evropský kov ke dvěma zlatům z Coupe de la Jeunesse, na kterém startovaly až na jednu výjimku v totožné sestavě.

„Elišku musím pochválit. Svojí pílí dokázala vybojovat v letošní sezoně nejdřív postup mezi elitu, zajetím nelehkého limitu na dva kilometry na trenažéru, který ji posunul na Kontrolní závody v Račicích. Na nich si dokázala vybojovat místo v osmě a zbytek sezony se zdála být už jako procházka růžovým sadem,“ prohlásil tréner VK Morávia Vojtěch Řimák.

Zkušený kouč věří, že tento výsledek bude motivací pro další generace a závodníky uherskohradišťského veslování.

Nadšená z výkonu a umístění byla i předsedkyně slováckého klubu Michaela Tomaštíková

„Je to první velký úspěch našich zástupců za posledních pět let. Naprosto úžasný výsledek, za kterým je systematická práce holek několik posledních let. Obě si to za svou dřinu moc zaslouží. Skvěle skloubily studium gymnázia. Eliška studuje tady v Uherském Hradišti, Kája se zase připravuje na sportovním gymnáziu v Pardubicích,“ říká Tomaštíková.

Ta už před šampionátem v podobný úspěch věřila. „Elišku jsem trénovala ještě v minulém roce. Bylo to pro ni hodně složité, během lockdownu se připravovala sama doma, jen on-line, podle pokynů. Ale jak je vidět, holky to zvládly naprosto skvěle. Hledaly si způsoby, jak to vše odtrénovat, nehledaly důvody, proč to nejde. A za to jim moc děkuji a blahopřeji. Je to jejich úspěch, jejich dřina,“ říká Tomaštíková.

Veslařky Eliška Válková s Karolínou Horákovou pomohly české osmiveslici na juniorském evropském šampionátu v Mnichově k výtečnému třetímu místu. Foto: www.veslo.czZdroj: www.veslo.cz

Od letošního roku se trenérem Válkové stal Vojtěch Řimák. Kromě něj jí pomáhá i silový trenér Miroslav Kužela. „Já i tak ale holky pořád sleduji, pomáhám s organizací soustředění a jiných záležitostí kolem tréninku,“ uvedla Tomaštíková.

Na dálku fandí i Horákové. „Kája se již letos mohla opět připravovat v Pardubicích, kde studuje. Ale jinak je pořád naše. Vyrůstala tady s námi a prostě k nám patří,“ přidává s úsměvem.

Obě medailistky vedla od jejich dvanácti let. „Sama jsem si těmito juniorskými úspěchy prošla a vždy jsem byla přesvědčená, že to jde dokázat. Jsem moc za holky ráda, že to zvládly taky a zažily tenhle nádherný medailový pocit. Budou v juniorské kategorii i příští rok, tak třeba se dočkají ještě větších úspěchů. Už teď samy ví, že když se chce, tak to jde. A slovo nejde prostě neexistuje,“ říká s úsměvem Tomaštíková.

V uherskohradišťském veslařském klubu je nyní hodně talentovaných dětí. „Doufám, že je to bude motivovat, budou k holkám vzhlížet a někdy budou i lepší něž ony. Když se chce, tak jde toho zvládnout hodně, ale samo od sebe nepřichází bohužel nic. V životě, umění, ve sportu,“ připomíná.

Že se jde ze Slovácka dostat až mezi nejlepší, v minulosti prokázala celá řada sportovců. I Morávia vychovala mnoho úspěšných reprezentantů.

Nejdál to dotáhl Jakub Hanák, který získal stříbro na olympijských hrách v roce 2004. Zlato z mistrovství Evropy či světa doma ve sbírce mají Michal Plocek, Vojtěch Řimák, Adam Štěrbák, Michal Opravil a další borci.

Také letošní sezona byla pro klub z Uherského Hradiště úspěšná. „Máme několik bronzových medailí v juniorských i žákovských kategorií. Výsledky byly takové, jak se dalo předpokládat, vzhledem pandemii, jsme měli klub několikrát zavřený. I tak, děkuji všem za domácí přípravu. Zvládlo se to velmi uspokojivě,“ míní šéfka.

Také veslaře poznamenala pandemie koronaviru. „Nejen děti v našem klubu, ale i v jiných sportech, ve škole a i nás dospělých v práci. Byl to velmi náročný rok pro všechny,“ dodává Tomaštíková.

Poslední velký úspěch je ale příjemnou náplastí na složité období.