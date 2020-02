Utkání pod otevřeným nebem lákají v zámořské NHL desetitisíce fanoušků a mají jedinečnou neopakovatelnou atmosféru. Něco podobného si užili nejmenší hokejisté ve Strání, kde se na tamním otevřeném kluzišti uskutečnil Winter Classic Capri Sun Cup pro děti ročníku 2013 a mladších.

Nejmenší hokejisté si užili Winter Classic | Foto: archiv klubu

Turnaje se zúčastnila družstva z Uherského Hradiště, Brumova- Bylnice, Dubnice nad Váhom a Uherského Brodu. „Výsledky nebyly vůbec důležité. Šlo o to, aby si děti co nejvíce zasportovaly. Kluci a holky si tak vyzkoušeli nejen hokej, ale ve školní tělocvičně si zahráli i florbal. Byla to super akce,“ nechal se slyšet předseda HC Spartak Uherský Brod Miloslav Gureň. (ham)