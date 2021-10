Nejlepší squashový junior Panáček: na šampionátu v Ostravě chci do semifinále

Vybojoval tituly do 19 let a 23 let, dostal se do čtvrtfinále turnajů PSA v Brémách. Talentovaný squashista Marek Panáček z Uherského Hradiště letos prožívá úspěšné momenty. Aktuální formu chce prodat také na mistrovství republiky, které začne v příštím týdnu v Ostravě.

Nejlepší squashový junior Marek Panáček se chce na šampionátu v Ostravě probojovat do semifinále. | Foto: Irena Vanišová

„Rád bych se dostal do semifinále. Vím ale, že to bude hodně náročné,“ prohlásil sportovec ze Slovácka, který aktuálně nastupuje za tým Viktoria Brno, ale několik měsíců trénuje na pražském Strahově. Doposud statut nejvíce talentovaného juniorského squashisty držel Viktor Byrtus z Ostravy, a to po několik let. Jenže nadějný hráč už oficiálně působí mezi dospělými. Nejúspěšnějším juniorem je nyní právě Panáček. „Já to tak nevnímám. Každý nás pak vidí, že jsme společně s Byrtusem největší potenciál do budoucna. Jenže situace je složitá, protože ten přechod do mužů je fakt náročný. Jsem rád, že se o mně mluví jako o úspěšném juniorovi, ale v mužském světě to nic neznamená,“ přidává. Momentálně se tak upíná na turnaje pro dospělé, zejména na okruh PSA. Dobré výsledky chce také udělat na MČR ve squashi v Ostravě, kde bude velmi tvrdá konkurence. Vždyť tři čeští hráči patří do první světové stovky. „Já z toho mám velkou radost, protože je vidět, že se český squash zvedá. Nechci říct, že je historicky na špičce. Hráčů je víc, je nás dokonce šest ve světové 150. Z toho bychom se mohli odrazit a pokračovat dále. Do budoucna to může být lepší než teď,“ věří Panáček, který je na 141. místě světového žebříčku PSA. Největší úspěch za pět let! Veslařky získaly na mistrovství Evropy bronz Přečíst článek › Také o své budoucnosti má více jasno. I když dostal nějaké nabídky z amerických univerzit, Panáček chce studovat v České republice. „Domov neopustím, něco jsem tady budoval několik let. S rodinou chci být v kontaktu. Zatím ale nevím, kam jít studovat, budu si to muset rozmyslet,“ ví Panáček, který už z dospělých hráčů porazil například Ondřeje Uherku. „Ale pro domácí šampionát jsem pořád outsider. Chci ale překvapit. Také z toho důvodu, protože se mi dařila letní příprava, která byla zaměřená na fyzičku. Chci to prodat,“ dodává odhodlaně squashista, který svůj juniorský titul vybojoval o víkendu v Brně. Autor: Jiří Uhlíř