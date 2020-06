Letošní vyhlášení nejlepších sportovců města Kunovice bylo kvůli epidemii koronaviru hodně netradiční. Proběhlo v komorní atmosféře bez doprovodného programu v zasedací místnosti městského úřadu, kde se sešli sportovci nominovaní svými kluby. Od začátku letošního roku se po dobu tří měsíců scházely na jejich kontech hlasy v podobě anketních lístků od sportovních příznivců, spoluhráčů, kamarádů i rodinných příslušníků.

Ceny nejlepším předával starosta Kunovic Pavel Vardan s místostarostkou Martinou Kozelkovou.

V kategorii sportovců do 15 let obdržela nejvíce hlasů členka oddílu Snails Kunovice, softbalistka Emma Šuranská. V kategorii starších sportovců od 15 let získal nejvyšší počet hlasů člen oddílu sportovní střelby SBTS Kunovice Josef Pečenka.

Odborná komise pak vybrala jako nejlepšího sportovce Kunovic za rok 2019 členku klubu SHK Kunovice, házenkářku Barboru Grabcovou.

Pohár starosty města Kunovice, který obvykle bývá určen kunovickým sportovcům působícím jinde, než v Kunovicích, získal za úspěšnou reprezentaci města dlouholetý člen klubu Bikros Míkovice Patrik Novák.

Jako trenér a zároveň osobnost aktivně sportující po dlouhá léta byl vyhodnocen Jaromír Orel z modelářského klubu Fénix Kunovice.

Všem nominovaným sportovcům byly předány plakety a drobné dárky od sponzorů zároveň s poděkováním za vzornou reprezentaci našeho města. (zk, ham)