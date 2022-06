Loni se s českým týmem do šestnácti let stal mistrem Evropy a za své mezinárodní úspěchy byl odměněn i v rodném městě, když se stal nejlepším sportovcem města Kunovic.

„Moc si toho vážím. Už jsem byl oceněný před lety coby žák, ale tenkrát jsem ještě nebyl první. Nyní už jsem trofej získal,“ raduje se nadaný softbalista.

Křišťálové plaketu obdržel v Klenbovém sále Panského dvora, kde se slavnostní vyhlášení tradiční ankety uskutečnilo.

Zelinka si trofej zasloužil za své mimořádné úspěchy. I když se věnuje kolektivnímu sportu, loňský rok 2021 mu vyšel skvěle.

Mužům Kunovic pomohl k návratu do extraligy, s vrstevníky získal zlato na domácím mistrovství Evropy šestnáctiletých, které se konalo v Havlíčkově Brodu. „Z hlediska úspěchů byl pro mě loňský rok asi nejlepší,“ souhlasí šikovný mladík.

Mladý softbalista Matyáš Zelinka se stal nejlepším sportovcem města za Kunovice za rok 2021.

I když věkem stále patří mezi kadety, letos pravidelně nastupuje za první tým a juniory.

Hlavně v mužské extralize sbírá společně s parťáky cenné zkušenosti. „Je to obrovský skok,“ říká. „V nejvyšší soutěži jsou ohromně zkušený hráči, proti kterým to je nesmírně těžké,“ přidává.

S dosavadními výsledky zatím panuje na Mlatevni spokojenost. Snails sice vyhráli pouze jeden z jedenácti duelů, ale po odstoupení pražských Tunnelers mají jistou záchranu, což je hlavní. „Čekali jsme to horší,“ přiznává. „Až se zlepšíme na pálce, tak to bude dobré,“ věří.

Zelinka zase musí zrychlit a zapracovat na umísťování nadhozů. V televizním duelu proti Havlíčkovu Brodu se ale blýskl výborným výkonem a to i přesto, že hned v úvodu zápasu schytal nepříjemný úder.

„Utkání jsem si neskutečně užil. Zápas se mi hrozně povedl. Kamery jsem se snažil nevnímat, ale když jsem se otočil a viděl je, trošku jsem znervózněl, ale celkově jsem se soustředil a bylo to dobré,“ pronesl.

Nyní si kunovický nadhazovač od extraligy odpočine. Ve čtvrtek totiž míří se zadákem Davidem Jelínkem na mezinárodní turnaj do Nizozemska.

V Zeistu se čeká reprezentace do 18 let nejen s domácí národním týmem, ale i dalšími soupeři z Dánska, Německa a jiných evropských zemí. „Moc se tam těším,“ vyznává se student gymnázia ve Starého Městě.

Kvůli mezinárodní akci vynechá pár dní školy. S docházkou ale problém nemá, s ředitelem je domluvený na vyšší absenci. Místo pětadvaceti procent může zameškat až čtyřicet procent výuky. „To mi hodně pomohlo,“ říká.

Softbalu obětuje spoustu volného času. S milovaným sportem chce něco dokázat. Zahraniční angažmá jej zatím neláká, byť zápasy v Americe či na Novém Zélandu mají svoje kouzlo.

Zelinku žene dopředu touha získat s kamarády pro Kunovice mistrovský titul. „Byl

bych hrozně rád, kdyby se nám to jednou povedlo. To bych byl neskutečně šťastný,“ vyznává se.

Na splnění snu si ale musí pár let počkat. „Vím, že pokud se to někdy stane, tak budeme s kluky o dost starší. Je to docela daleko, ale potenciál máme a šance taky nějaká je,“ věří.