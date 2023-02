„Jsme spokojené. Na zápas jsme se docela připravovaly. S Otrokovicemi je to totiž vždycky těžké. Bývá to vyhrocené nejen na palubovce, ale i mezi trenéry a diváky. Navíc jsme s nimi na turnaji v Trenčíně prohrály, takže jsme jim to chtěly vrátit, což se nám podařilo,“ radovala se spojka Kunovic Lucie Fleková.