Nábor do tenisu v Kunovicích

Kunovice - Tenisový klub Kunovice pořádá pro děti ve věku od 6 do 9 let nábor do tenisu. Heslo náboru zní: „Chceš být jako Federer či Šarapovová, tak přijď mezi nás“.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/archiv