„Jsem rád, že jsem se mohl na losování podílet. Je vždycky fajn, když můžete někomu udělat radost. Snad se i na nějaké školy osobně dostanu a zažiju s dětmi super den,“ řekl motokrosař Petr Pilát.

Ze Zlínského kraje se dočkalo odměn pět škol. Na podzimní Olympijský trénink se mohou těšit v Polešovicích a na poukázku ve výši 10 tisíc korun na vybavení pro změnu ZŠ Oskol Kroměříž.

„Los nás hodně a mile překvapil. V projektu působíme od začátku, ale doteď jsme s výjimkou bojů na kolbištích nic nevyhráli,“ přiznal Vítězslav Tesařík, učitel tělocviku na ZŠ Oskol Kroměříž, která patří suverénně mezi nejúspěšnější školy v rámci Sazka Olympijský víceboj.

Ještě aby ne, když ovládla posledních pět celorepublikových ročníků. „Rádi bychom zaútočili i na šestý vavřín, ale kvůli koronavirovým opatřením ještě nevíme, jak vše dopadne. Snad nám bude osud nakloněn,“ pousmál se Tesařík.

Jak naloží se zajímavou finanční odměnou, ale ještě úplně netuší. „Sice jsem to ještě s kolegy tělocvikáři neprobral, ale podle všeho dovybavíme naši tělocvičnu,“ dodal spokojeně.

Zdroj: Deník / Radek Valenta

Velká radost zavládla také v Polešovicích, kam zavítá sportovní osobnost. Olympijský trénink je totiž pro školy prestižní událostí. Přímo na školu přijede slavný sportovec a spolu s týmem Sazka Olympijského víceboje připraví dětem zábavné sportovní dopoledne.

V rámci Olympijských tréninků na školy pravidelně jezdí ambasadoři projektu jako halová mistryně Evropy Denisa Rosolová (Helceletová), jedna z nejúspěšnějších tuzemských basketbalistek Ilona Burgrová, bronzová medailistka z olympiády Šárka Kašpárková nebo mistryně světa v biatlonu a dvojnásobná olympijská medailistka Veronika Vítková.

„Z této odměny jsme nadšení. V projektu jsme od jeho začátku a již potřetí nás navštíví olympionik. V roce 2014 to byl Jiří Prskavec, o rok později Šárka Kašpárková a nyní se necháme překvapit,“ raduje se Renata Šimková učitelka TV na ZŠ v Polešovicích, jejíž škola za svou aktivitu už dokonce třikrát brala i finanční odměnu. „Více než šedesát tisíc jsme investovali do vybavení. Jsme za to rádi, děti to ohromně baví, což je nejdůležitější,“ dodala Šimková.

Paralympijská atletka Anna Luxová zároveň vylosovala i pět škol pro Sportovní dny Paralympijské výzvy, mezi kterými nechybí hned tři z našeho regionu – ZŠ a MŠ spec. Uherské Hradiště, ZŠ a MŠ Uherské Hradiště, Palackého náměstí a ZŠ a MŠ Kroměříž, F. Vančury. „Byla to moje losovací premiéra. Ráda jsem se i osobně potkala s Petrem Pilátem, kterého jsem doteď znala jen z médií,“ doplnila Anna Luxová.

„Los nás mile překvapil, neboť naše škola se zapojila do projektu teprve loni a hned přišla odměna. Pro naše děti to bude na podzim skvělá odměna a motivace dál plnit úkoly,“ těší učitelku na ZŠ a MŠ spec. v Uherském Hradišti Marcelu Josefíkovou. (mb)