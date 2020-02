„Přijelo hodně lidí, to nás docela překvapilo. V loňském roce tady bylo zhruba o dvacet účastníků míň. Museli jsme přidávat stoly, ale věřím, že všichni byli s organizací spokojení,“ okomentoval počet účastníků hlavní organizátor Jakub Dominik.

Po téměř sedmi hodinách urputné hry se z prvenství radoval Jaroslav Buchta ze Zarazic, pro kterého to byl velmi cenný úspěch.

„Poprvé jsem vyhrál s plným počtem. Celkově jsem ve druhé desítce. Ve Lhotě to bylo super, nemůžu to jinak hodnotit, když jsem tady vyhrál,“ hlásil s úsměvem 72letý vítěz.

Lhoťané postavili na domácí půdě pět borců, ale na medailové pozice to nestačilo. „Umístění domácích bylo někde od dvacátého místa. Bylo by pěkné, pokud by to bylo lepší, ale nedá se nic dělat. Tak to prostě v kartách je,“ poznamenal Jakub Dominik, který byl zatím na třetím místě celkového hodnocení.

„Po domácím turnaji to určitě půjde o nějakých pár míst dolů,“ smutnil hlavní organizátor a na závěr ještě dodal. „Chtěl bych poděkovat obci a také Jurovi Bezděkovi. Podpořili náš turnaj. Jsem rád, že si udělal čas také náš starosta, který přišel na zahájení i na vyhlášení výsledků,“ pochvaloval si Jakub Dominik atmosféru.

Závěrečné slovo si vzal starosta obce Roman Tuháček. „Poděkování patří organizátorům za skvěle připravenou akci. Jsem rád, že jste do naší Lhoty přijeli v tak hojném počtu. Na druhou stranu bych byl také rád, abyste si přijeli naši obec prohlédnout i mimo mariášový turnaj,“ řekl účastníkům první muž Ostrožské Lhoty.

Mariášová liga Za Moravú

Turnaj v Ostrožské Lhotě: 1. Jaroslav Buchta (Zarazice), 2. Kamil Marek (Blatnička), 3. Ladislav Dufek (Kyjov).

Průběžné pořadí: 1. Vladislav Pyclík, 2. Zdeněk Řezníček, 3. Jaroslav Buchta. (ham)