Pátým jarním kolem pokračovala Moravskoslezská fotbalová liga žen. V sobotu dopoledne Uherský Brod prohrál s Prostějovem 1:3. Duel slováckého týmu s druhým celkem tabulky na hřišti v Havřicích sledovalo 80 diváků.

fotbalistky Uherského Brodu | Foto: František Blaha

,,Bez tří hráček základní sestavy předstopérky Simony Mertové, obránkyně Terezy Štichové a útočnice Romany Fojtíkové, jsme nezvládli začátek zápasu. V 9. minutě jsme po hrubých chybách v obrané po brankách Daňkové a Suchánkové prohrávali 0:2. Ve 36. minutě přidala třetí gól Prostějova opět Daňková. Hned záhy skórovala na 1:3 Ivanová. Poté se hra vyrovnala a ve druhém poločase, hlavně v posledních třiceti minutách utkání, kdy hostům už ubývaly síly, jsme byli lepším týmem. V koncovce nám ale nepřálo štěstí. Šance měly Psotková hlavou, Ivanová, z trestného kopu Adamíková a po dorážce Kočendová, žádná se však gólově neujala. Za výkon ve druhé půli, kdy se dařilo gólmance Prokešové, obránkyním Šrámkové a Andrlíkové a záložníci Kristýně Psotkové, musím ale výkon našeho družstva pochválit,“ hodnotil sobotní střetnutí uherskobrodský kouč Karel Dolina.

Zlín koučovaný Radkem Maršálkem, který zastupoval pracovně zaneprázdněnou hlavní trenérku Pavlu Červenkovou, podle předpokladů nezaváhal. Žlutomodré fotbalistky ve středeční dohrávce zvítězily na hříšti Vyškova 3:0.

fotbalistky FC ZlínZdroj: Pavel Sklenář

,,Byl to typický zápas silnějšího týmu se slabším. My jsme měli po celý průběh utkání převahu, Vyškov se soustředil pouze na obranu. Domácí ženy ale dobře bránily a akce našich hráček často končily ofsajdem. Když už se domácí obranu podařilo včasnou a přesnou přihrávkou překonat, své sólové nájezdy na gólmanku postupně zahodily Vendula Machů, Barbora Marholtová, Eliška Martináková i Tereza Dorotovičová. Do vedení nám tak pomohla šťastná střela Lucie Hrubé, která zapadla pod břevno domácí branky. I po přestávce nejprve naše hráčky tři sóla neproměnily, gól se podařilo dát až Lucii Martákové, která dostala pas za obranu od Gabriely Kalandrové, a svůj nájezd proměnila nekompromisní střelou od břevna do branky. V závěru střetnutí naši výhru pojistila Barbora Marholtová,“ informuje vedoucí zlínského družstva Pavel Sklenář.

V aktuální tabulce se nic nezměnilo. Zlín je s velkým náskokem první, druhý je Prostějov, třetí příčka patří béčku Olomouce, Uherský Brod je čtvrtý.

V dalším kole v neděli 12. května vyzve lídr soutěže ze Zlína v krajském derby Uherský Brod. Zajímavý zápas má výkop v 15.30 hodin.

ČSK UHERSKÝ BROD – 1. SK PROSTĚJOV 1:3 (1:3)

Branky: 36. Ivanová – 2. a 36. Daňková, 9. Suchánková.

Uherský Brod: Prokešová – Kateřina Fojtíková, Andrlíková, Dzuráková, Baná, Ivanová, Šrámková, Psotková, Adamíková, Večeřová, Mertová. Na střídání: Kočendová, Němcová, Gorčíková, Pavlíčková, Eliášová. Trenér: Karel Dolina.

MFK VYŠKOV – FC ZLÍN 0:3 (0:1)

Branky: 35. Hrubá, 77. Martáková, 87. Marholtová.

FC Zlín: Batoušková – Hrubá, Možíšová, Kalandrová, Zichová, Marholtová, Martáková, Románková, Čípová, Žalková, Martináková. Na střídání: Vaculová, Machů, Hájková, Dorotovičová, Folknerová, Průchová. Trenér: Radek Maršálek, vedoucí družstva: Pavel Sklenář