„I když se moje letošní sezona zdála být úspěšnou, moc tomu tak nebylo. Trápilo mě jedno zranění za druhým, tak bylo na čase říct dost a začít se uzdravovat,“ nechala se slyšet vlčnovská závodnice.

Poslední kapkou byl předposlední závod letošního ročníku mistrovství republiky v Kramolíně, kdy ne její vinou šla k zemi a skončila v nemocnici. „Po osmi letech jsem odjížděla z trati sanitkou a řekla jsem si, že to je taky naposledy,“ řekla smutně.

Na trati se přitom cítila dobře, i když osmé místo v kvalifikaci tomu moc nenasvědčovalo.

„Hrozně mě to bavilo. Do prvního závodu jsem šla na start s tím to napravit, což se mi povedlo. Odstartovala jsem první a pár kol vedla. Holky ale byly lepší a ukotvila jsem na třetím místě. To se ale nelíbilo Lucii Simonové, která do mě v poslední zatáčce najela, a já jsem šla k zemi. Z posledních sil jsem to zvedla a dojela do cíle ještě na 4. místě,“ popsala Marika Mlýnková osudný závod.

V posledním závodě v Jiníně se kvůli potížím se zraněným ramenem a žaludkem rozhodla nestartovat. I přes absenci ve třech rozjížďkách jí v celkovém hodnocení Mistrovství České republiky patří 3. místo. „Beru to jako hezké rozloučení,“ pousmála se Marika Mlýnková.

„Chtěla bych moc poděkovat všem, kteří toho byli za těch třináct let součástí. Hlavně mým rodičům, kteří na tom všem mají největší zásluhu, a celé mé rodině. Velký dík samozřejmě patří mému trenérovi Jirkovi Bittnerovi, který za těch sedm let naší spolupráce přišel o pár nervů. Byla to krásná cesta, ale je čas na nový začátek,“ dodala Marika Mlýnková. (ham)