„Přestávka nám uškodila. Holky vědí, že první místo jim nikdo nevezme. Motivaci hledají těžko. Navíc kvůli svátkům a vytížení sportovní haly jsme museli zrušit dva páteční tréninky. Prostě jsme se neměli kde chystat. Některá děvčata jsou nemocná, maturují, takže to nyní máte složitější, i proto jsem rád, jak jsme utkání zvládli,“ uvedl kunovický trenér Miroslav Slovák.

I. liga v házené žen, 20. kolo -

SHK Kunovice – 1. SC Bohumín 98’ 31:25 (15:13)

Nejvíce branek: Fiurášková 10/4, Kutálková 6, Polášková 4 – Prašivková 6/3, Vachtarčíková 4/1. Rozhodčí: Bečička, Horák. Vyloučení: 6/6. Sedmimetrové hody: 7/6 – 4/4. Diváci: 80.

Jeho tým nezačal nedělní duel dobře a po většinu první půle pouze dotahoval náskok bojujícího soupeře. Slovácký celek ve 14. minutě prohrával 4:7, výsledek ale ještě do přestávky otočil a do kabiny si s sebou nesl vedení o dvě branky.

„V prvním poločase nám nevycházelo zakončení, byť jsme se do šancí dostávali. Neproměnili jsme ale spoustu vyložených příležitostí, taky jsme měli horší obranu. Moc nám to nešlo, ale ještě do přestávky jsme to stačily otočit v náš prospěch a ve druhé půli už jsme náskok udržovali a taky jej navýšili,“ prohlásil Slovák.

Tým střelecky znovu táhla spojka Fiurášková, která se blýskla deseti brankami. Šest gólů dala křídelnice Kutálková. Mezi střelkyněmi se objevila i Fleková. Opora týmu, která má po operaci kolena, však chodila jenom na sedmičky. „Sice s námi trénuje, ale pořád nemůže do plné zátěže,“ vysvětluje Slovák.

Jeho tým se už v pátek představí na palubovce Olomouce. Základní část první ligy žen zakončí v polovině května doma proti Kobylisům.