Závod v Otrokovicích konaný na klasických ironmanových tratích 3,6 – 180 – 42,2 kilometru, byl mistrovstvím republiky v dlouhém triatlonu. Zároveň se v něm bojovalo o body do Českého poháru v dlouhém triatlonu. Do cíle doběhlo 140 mužů a 12 žen.

Chmura se prezentoval časem 8:31:02. Druhé místo obsadil Jan Oppolzer (Kerberos, 8:33:43), bronzovou příčku vybojoval za čas 8:37:19 Petr Cívela (Titan Trilife Zlín). Další reprezentant Titan Trilife Zlín Petr Vabroušek skončil v čase 8:53:58 čtvrtý, pátý byl Michal Holub ze Slovenska (8:54:11).

Petr Cívela si zaknihoval velký úspěch. V absolutním pořadí skončil třetí, v mistrovství republiky v dlouhém triatlonu získal stříbro.

,,Poslední týden před Moraviamanem jsem si vzal v práci dovolenou a finální přípravu jsem strávil na Karvinsku. V Těrlické přehradě a bazénu v Orlové jsem naplaval 5,5 kilometru, v Beskydech jsem najezdil na kole 250 kilometrů. Celkem jsem odtrénoval zhruba 7,5 hodiny. Také jsem relaxoval ve wellness a v solné jeskyni. Minulou neděli a v pondělí mi ale kulminovaly problémy s pravým kolenem. Proto jsem si musel dát pauzu od běžeckých tréninků, protože jsem nemohl ani pořádně chodit. V těchto dnech jsem nevěřil, že se Moravimana zúčastním. Běžeckou přípravu jsem proto omezil pouze na 240 metrový klus. Víc mě bolest kolene nepustila,“ trápily Petra Cívelu zdravotní problémy.

Na start v Otrokovicích se nakonec postavil.

,,Původně jsem si myslel, že závod po cyklistice vzdám. Maximálně se přezuji do běžeckých bot a bez větších nadějí to v maratonu zkusím,“ nezapíral.

V závodu se mu ale od začátku dařilo.

,,Počítal jsem s tím, že po plavání budu první. Na kole jsem se chtěl totálně zničit, protože jsem předpokládal, že maraton už nepoběžím. Možná mi to pomohlo. Navíc díky fantastickému občerstvování od mamky Pavly, která mi při cyklistice podávala bidony, jsem měl všechno, co jsem potřeboval. To samé jsem měl i při maratonu,“ chválil doprovod 30letý Petr Cívela.

Po plavání však měl v prvním depu tříminutovou ztrátu na čelo.

,,Zejména pozdější vítěz Chmura plaval velmi dobře. Lepší byli také Karol Džalaj a David Jílek. V depu jsem však byl rychlý a na začátku cyklistiky jsem začal spolupracovat s Džalajem. Po dvou hodinách se mi ovšem Karol začal vzdalovat a nebyl jsem schopný ho dojet. Zbytek kola jsem jel sám. V úplném závěru cyklistiky se mi ale Džalaje přece jenom podařilo dostihnout,“ popsal Cívela vývoj úvodních dvou disciplín.

,,Z druhého pomalého depa jsem ovšem do maratonu vybíhal s několikasekundovou ztrátou na Džalaje. Věděl jsem však, že běžím o umístění na bedně. Bolest v koleni sice odeznívala, přesto jsem si řekl, že po prvním okruhu běhu závod vzdám. Po obrátce jsem ale viděl, že mám velký náskok na Petra Vabrouška, Michala Holuba i Jana Oppolzera, tak jsem pokračoval dál. Oppolzer mě v průběhu čtvrtého okruhu předběhl, ovšem náskok před Vabrouškem i Holubem jsem udržel.,“ potěšil triatlonistu z Orlové v barvách Titan Trilife Zlín zisk bronzové pozice.

Ten na trati neměl žádnou větší krizi. ,,Jenom mě psychicky trochu deptalo, že mě po dvou hodinách cyklistiky předjel Karol Džalaj. Také se mi nelíbil můj wattový výkon v posledním kole cyklistiky,“ přiznal Cívela.

Výkon i výsledek v Otrokovicích ho potěšil .,,Byl to můj první Ironman v kariéře. Původně jsem ho chtěl vzdát, ale jsem rád, že jsem ho dokončil. Závodění v nižší intenzitě mi vyhovuje,“ uvedl Ironman ze severu Moravy, který v neděli relaxoval v jednou kvalitním wellnessu v Orlové.

A jaký má držitel stříbrné příčky na mistrovství republiky v dlouhém triatlonu další program?

,,Na začátku srpna se zúčastním Ironmana v Mostu, který je náhradou za zrušeného Slovakmana. Chystám se i na Pilmana a na závod v Doksech,“ plánuje Petr Cívela.

Křivánková se v letošním Moraviamanu prezentovala časem 9:23:06. Na stříbrné pozici doběhla Helena Kotopulu (Titan Trilife Zlín, 9:56:21), třetí příčku brala za čas 10:12:54 Markéta Cibulková (Iron Stars Beroun).

,,Na Moraviamana jsem se v týdnu před závodem přepravovala standardním způsobem. Do čtvrtku jsem chodila do práce, v pátek jsem měla dovolenou. V úterý a ve čtvrtek jsem měla volnější tréninky. Věnovala jsem jim zhruba 4,5 hodiny. V pátek jsem si byla lehce zaplavat, rozjet na kole a krátce se rozklusat,“ svěřila se Ironmanka z Brna.

Do Otrokovic odjela s cílem závod vyhrát a pokořit ženský traťový rekord 9:18:37, který tady drží od 18. června 2016.

,,Tenkrát tady ale byla jiná trať kola i maratonu,“ plánovala Křivánková.

O taktice měla jasno. ,,Chtěla jsem jít všechny disciplíny na mém maximu. V plavání ani v běhu se mi ale úplně nedařilo. Závod se však vyvíjel podle mých představ. Náskok na první příčce jsem si vytvořila na kole a v závěrečném běhu už jsem běžela ,,jen“ na čas,“ přiznala.

Překvapil ji výkon Markéty Cibulkové. Líbilo se jí také počasí.

,,V porovnání s tropickými dny v týdnu před závodem bylo příznivé. V pátek v noci pršelo, proto se ochladilo. Na začátku cyklistiky bylo dokonce pod mrakem. Postupně ale začalo pálit slunce a od 90. kilometru kola se přidal také silnější vítr. A při maratonu už bylo horko. Extrémní tropy ale naštěstí nebyly. Bylo ovšem důležité doplňovat tekutiny a na kole a také při běhu se polévat vodou,“ prozradila reprezentantka hranického týmu Rocktechnik Triatlon.

Až na drobné problémy ji na trati nepotkala žádná větší krize. V Otrokovicích ale čekala víc od plavání.

,,V přírodním koupališti Štěrkoviště jsem špatně odstartovala a chytla jsem ,,pomalý balík“. Výkon ve vodě proto hodnotím jako lehký podprůměr. Podle představ mi nevyšel ani závěrečný běh. Nicméně maratonský čas 3:13:46 není úplně špatný. S celkovým výsledným časem 9:23:06 jsem ovšem spokojená,“ tvrdí Simona Křivánková, která v neděli po závodě relaxovala s manželem a dcerou doma v Brně u bazénu, ale také při práci na zahradě. U Křivánků nechybělo ani hodně jídla.

PŘEHLED VÍTĚZŮ POSLEDNÍCH ROČNÍKŮ MORAVIAMANA (2015 – 2022)

2015

Petr Vabroušek (Titan Trilife Zlín) 8:44:19.

Petra Krejčová (Tri SK České Budějovice) 9:50:23.

2016

Jan Oppolzer (Kerberos) 8:28:18.

Simona Křivánková (Rocktechnik Triatlon) 9:18:37.

2017

Lukáš Krpec (Rocktechnik Triatlon) 9:01:18

Helena Kotopulu (Moraviaman Otrokovice) 9:48:32.

2018

Tomáš Řenč (VANAMAN) 8:26:29.

Helena Kotopulu (Titan Trilife Zlín) 9:42:50.

2019

Tomáš Řenč (VANAMAN) 8:19:06.

Simona Křivánková (Rocktechnik Triatlon) 9:24:19.

2020

Nekonal se kvůli koronavirové pandemii.

2021

Tomáš Řenč (Triatlon Slaný) 8:21:07.

Simona Křivánková (Rocktechnik Triatlon) 9:33:02.

2022

Maciej Chmura (Polsko) 8:31:02.

Simona Křivánková (Rocktechnik Triatlon) 9:23:06.

Lubomír Hotař