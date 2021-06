Hráčky Snails mají po čtyřech porážkách (0:12, 0:10, 0:12 a 7:8) o čem přemýšlet.

„Začátky extraligy nám vždycky dělají problémy. Chvíli nám trvá, než se chytneme na pálce. Bohužel jsme měly těžký los. Oba soupeři se pohybují na předních příčkách, my navíc budujeme nový tým. Snažili jsme se urvat alespoň jednu výhru, bohužel to nakonec nevyšlo,“ povzdechla si Mlýnková.

Z nepříznivých výsledků si těžkou hlavu nedělá. V kariéře toho zažila spousty. Ví, že za dva týdny při venkovních duelech proti papírově slabším protivníkům může všechno jinak. „Tento víkend byl takový seznamovací. Měl nám ukázat nedostatky. Věci, na kterých musíme zapracovat,“ říká.

Šnečice ani po třech drsných porážkách ze svých ambic neslevují, zase chtějí do vyřazovacích bojů, porvat se o medaile. „Každý rok chceme do play-off a letos to platí taky,“ říká s úsměvem osmadvacetiletá softbalistka.

„Nyní ale vůbec nedokážu posoudit, jak na tom jsme. Máme mladý tým, nové hráčky, takže se musíme teprve sehrát. Je potřeba sbírat zkušenosti. A jestli to bude v play-off nebo v play-out, to teprve uvidíme na konci sezony,“ zůstává v klidu.

Také Mlýnková je hlavně ráda, že může být s kamarádky na Mlatevni a normálně hrát. Ještě před pár týdny nebylo jasné, kdy a za jakých podmínek se ženská extraliga rozjede. I když kunovická děvčata čekala na restart o pár týdnů déle, nakonec se dočkala.

„S holkami jsme se hodně těšily, pauza byla hrozně dlouhá,“ přiznává. „Bylo to náročné hlavně v tom, že se start sezony neustále odkládal. Nevěděly jsme, kdy začneme. Nařízení a různé restrikce do toho pořád házely vidle. Konečně to ale propuklo a i docela bez nějakých omezení,“ těší oporu Snails.

I když se termínovka lehce měnila, rozpis ženské extraligy oproti minulým sezonám zůstal takřka beze změn. Zato samotná příprava byla poznamenaná pandemií koronaviru.

„Ze začátku jsme neměli vůbec žádné tréninky, všechno bylo individuální. Pak jsme na začátku prosince chvíli byly v hale, ale jak se dalo a mrazy opadly, vyběhly jsme ven a trénovaly ve dvojicích,“ líčí.

Do mistrovské sezony šly zostra, žádný zápas ani turnaj na jaře neabsolvovaly. „Měly jsme jenom soustředění a utkaly se našimi kadetkami,“ hlásí.

Kunovice se v letošním ročníku musí obejít bez Slovenek Slaninkové s Rampáčkovou. Obě opory odešly ke konkurenci do Ostravy, kde posílily nováčka Arrows. Gunišová zase zamířila do Chorvatska, Mešťanová získala angažmá v Itálii.

Novými tvářemi jsou jejich krajanky Michaela Merczová, Vanessa Keményová a Viktória Šarkányová.

Rakouské akvizice Olivia Bettstein i Ina Kaindl sice v klubu pokračují, ale stejně jako navrátilkyně Tereza Vlčková o víkendu na Mlatevni scházely. Naopak po mateřské pauze se ke sportu vrátila nadhazovačka Lucie Veličková, dříve Kaplarczyková.