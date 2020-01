Mladý střelec Vitovský se stal přeborníkem Jihomoravského kraje

Tak tohle skoro nikdo nečekal. Mladý střelec Jan Vitovský se blýskl na Velké ceně SSK Slatina, ke v kategorii chlapci do dvanácti let předvedl excelentní výkon a po překonání osobního rekordu, když nastřílel 311,1 bodů, si domů do Uherského Hradiště odvezl zlatý pohár a titul přeborníka Jihomoravského kraje.

Mladý střelec Jan Vitovský se blýskl na Velké ceně SSK Slatina, ke v kategorii chlapci do dvanácti let předvedl excelentní výkon a po překonání osobního rekordu si domů odvezl zlatý pohár a titul přeborníka Jihomoravského kraje. | Foto: archiv klubu