„Tento devítiletý chlapec mongolského původu je velkou nadějí staroměstského šachu a brzy by se měl objevit v mládežnických reprezentacích České republiky,“ poznamenal trenér staroměstského šachového klubu Antonín Macháček.

Džavcha, jak se Bayarjavkhlanu Delgerdalai přezdívá, odehrál skvěle celý turnaj a v konečném účtování získal 6,5 bodu.

Ve stejné kategorii se představil i prostřední z tria šachových sourozenců Matěj Babula. Uhrál skvělých šest bodů a osmým místem vysoko předčil své nasazení do turnaje. „Jen pro zajímavost. Oba naši mladí Matěj i Džavcha dokázali v turnaji porazit nedávného mistra světa do osmi let Jirku Boušku z Polabin,“ připomněl Antonín Macháček.

Staré Město mělo na šampionátu v Třešti celkem čtyři zástupce. Vlastimil Babula junior získal v nejstarší kategorii chlapců do 14 let 5,5 bodu, což mu stačilo na konečnou 13. příčku. V dívkách do 12 let bojovala Klárka Spáčilová, které pět bodů vyneslo velmi pěkné 9. místo.

V doprovodném Openu nastoupil i nejmladší z bratrů Babulových Tomáš, který ve svém prvním republikovém turnaji uhrál tři body. (ham)