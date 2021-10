„Hodnotili se ještě nejlepší střelci v mířené a nejdelší hod granátem do dálky bez rozdílu věkových kategoriím,“ hlásí Jurásek.

Tohle je trefa do černého! Mladí kunovičtí střelci zvládli nabitý program, když si podmanili hned několik závodů a v silné konkurenci brali nejen medaile, ale i mistrovské tituly.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.