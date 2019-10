Hned první den byl pro ně nadmíru úspěšný. Největší radost výprava zažila při finále kladiva dívek, když svěřenkyně Jana Horáka Natálie Nagyová zvítězila v nejlepším letošním republikovém výkonu 47,64 metru.

Nagyová navíc bezpečně postoupila do finále disku. Podobně úspěšní byli ve svých disciplínách i její oddíloví kolegové Jana Polášková, Jessica Ondrigová, Adéla Müllerová, Šimon Pekař a Karolína Mitanová. Jediným zklamaným byl po kvalifikaci Wiliam Hřib, kterému 169 centimetrů nestačilo na postup do finále výšky.

„Páteční program uzavřely štafety, kde jsme měli obsazeny pouze dívky na 4 x 60 metrů v sestavě Ondrigová, Polášková, Klišíková, Vlachynská. Holky časem 31,27 sekundy obsadily konečné sedmnácté místo,“ poznamenal předseda hradišťského klubu Pavel Kunt.

Sobotní program zahájili kladiváři. Další svěřenec Jana Horáka Radim Eliáš dlouho živil naději na medaili, ale nakonec obsadil v osobním rekordu 51,11 metru nepopulární, ale přesto výborné 4. místo.

Na sobotu se velmi dobře vyspala Jana Polášková, která se ve finále dálky představila společně s parťačkou Jessicou Ondrigovou.

„Jessica ve finále skočila 503 centimetrů, což jí na postup do užšího finále nestačilo a obsadila pěkné desáté místo. Jana si užší finále zajistila hned na začátku a dala jasně najevo, že z Kolína chce medaili. Nakonec dokázala skočit osobní rekord 563 centimetrů a stala se žákovskou mistryní republiky,“ poznamenal trenér Jiří Brázdil.

Před sobotním polednem se v kvalifikaci výškařek pokoušela postoupit do finále Natálie Novotná. Výšku 154 centimetrů skočila na druhý pokus a byla bohužel první nepostupující.

V semifinále 100 metrů překážek se představil svěřenec Ivana Resslera Šimon Pekař a osobním rekordem 14,25 s si vybojoval čas účast ve finále. Tam se o pět setin zhoršil a obsadil konečné 6. místo.

Šimon Pekař měl sobotu velmi náročnou, protože stihl i kvalifikaci dálky. Skočil 585 centimetrů a finále mu uniklo o pouhých pět čísel.

Velkou porci smůly si v kvalifikaci koulařek vybrala Viktorie Stašková. Ta náčiní vrhla do vzdálenosti 10,99 metru. Stejně daleko se to povedlo i Julii Ženíškové, která ale měla delší svůj další pokus, a tak se do finále podívala ona.

Další výbuch radosti mezi hradišťským obecenstvem v Kolíně způsobila Karolína Mitanová triumfem na 300 metrů. Jako jediná finalistka stlačila svůj čas pod 40 sekund (39,96 s).

Ve finále oštěpu žaček dlouho bojovala o medaili i Adéla Müllerová. Svěřenkyně trenéra Roberta Sklenáře nakonec za výkon 37,45 metru obsadila pátou příčku.

Sobotní program uzavírala Natálie Nagyová, která v diskařském kruhu přidala svou druhou medaili. Výkon 35,59 metru jí tentokrát vynesl bronz.

V neděli měla Slovácká Slavia jediné želízko v ohni. Jana Polášková zvítězila v rozběhu na 200 m překážek v osobním rekordu 29,78 sekundy. Ve finále už ale svůj výkon zopakovat nedokázala a doběhla si pro 6. místo.

„Žáci a žákyně zaokrouhlili letošní klubovou sbírku s republikových šampionátů na rovných dvacet medailí. A to nás ještě čeká finále družstev žákyň,“ usmíval se spokojený předseda klubu Pavel Kunt.

Čerstvé mistryně republiky Jana Polášková, Natálie Nagyová a Karolína Mitanová si svými triumfy navíc zajistily účast na mezistátním utkání žactva ve slovinské Ptuji, které se koná tuto sobotu. (ham)